Kevin Santamaría: "Es una alegría anotar en esta liga que es muy competitiva"

Por la fecha 18 del certamen de primera división del balompié peruano, el volante salvadoreño, Kevin Santamaría, marcó este lunes su primer doblete en esa liga, en el juego en que su equipo, Deportivo Llacuabamba, empató por 3-3 contra Carlos Stein. El exjugador de Santa Tecla dijo presente en el marcador a los 24 y 69 minutos de juego, respectivamente.

Pero aún con los dos tantos de Santamaría y el empate ante Stein, los mineros tendrán que seguir en la última casilla de la tabla de la liga de privilegio del fútbol inca, con 11 puntos, a dos de distancia de Sport Boys. Con los dos tantos marcados este lunes, Santamaría suma cuatro tantos en su cuenta personal , en el balompié peruano.

Tras convertir contra Stein, en frío, Santamaría habló con EL GRÁFICO desde la capital peruana. El cuscatleco lamentó que se le haya escapado el triunfo al equipo minero, luego de que el rival lograra empatar en el tiempo agregado. Pero desde lo individual, el volante nacional no escondió el sentimiento de satisfacción por sus dos goles.

"En lo personal, ayuda mucho poder anotar. Me motiva para seguir trabajando, para subir mi nivel. Sé que puedo dar mucho más todavía. Es una alegría para mí anotar en esta liga que es muy competitiva. Es una motivación para trabajar más. Me queda un poco de sabor amargo en el fondo, porque nos empataron en el último minuto. Perder dos puntos en esta situación en la que estamos (últimos en la tabla) es difícil. Vamos a tratar de revertir esto", indicó Santamaría, en charla con este medio

Por otra parte, Santamaría sigue sintiéndose cómodo al jugar detrás de los atacantes, tal como lo ha utilizado el nuevo timonel de los mineros, Alberto "Chochera" Castillo,quien antes dirigió en El Salvador a Firpo, FAS, Sonsonate, Chalatenango, Águila, Metapán y Limeño.

"El profesor Castillo me ha puesto en donde cree que yo llego más al área y creo que lo he hecho. Desde que el profesor vino (hace tres semanas) yo ya llevo tres goles. Eso me da confianza para poder seguir trabajando. Sé que puedo dar mucho más. La confianza del técnico me sirve para seguir trabajando. Estamos ahora en una zona incómoda en la tabla", apuntó el volante salvadoreño en plática con EL GRÁFICO.

De su parte, Castillo conoce el juego de Santamaría desde que ambos estuvieron en la selección nacional en 2013. También en 2018 ambos trabajaron juntos en el Suchitepéquez guatemalteco.

"Lastimosamente no pudimos quedarnos con la victoria que hubiera servido para poner como algo más relevante esos dos goles que anotó Kevin. Pero hay que seguir trabajando para revertir nuestra situación en esta pelea para evitar el descenso. En la posición en la que hemos puesto ahora a Kevin está más cerca del gol. Si me preocupa que Kevin está trajinado. Ya lleva cerca de nueve meses acá, contando la pausa que hubo por la pandemia por covid. Ha estado jugando como titular en casi todos los partidos. Está un poco desgastado, pero está muy cerca del nivel que siempre le hemos conocido", dijo Chochera.