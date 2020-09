Kevin Santamaría : " Volví a jugar en mi posición y pude anotar"

Este lunes, ante Cusco, en el debut de Alberto "Chochera" Castillo como entrenador en el Deportivo Llacuabamba, el volante salvadoreño, Kevin Santamaría, marcó su segundo gol en la liga de privilegio del fútbol peruano.

Con su anotación, el cuscatleco puso el 2-2 definitivo en el compromiso y permitió que Llacuabamba sume un punto en el fondo de la tabla. Los mineros ahora tienen 9 puntos y están a dos del penúltimo, Sport Boys.

"Contento de poder volver a anotar. Creo que en los juegos anteriores se me había negado mucho. Había tenido oportunidades y lastimosamente, la pelota no entraba. Gracias a Dios pude volver a sentir esa sensación bonita. Si me voy un poco inconforme con el resultado, porque jugamos bastante bien. Eso al final te deja un sabor amargo", externó Santamaría, en charla con EL GRÁFICO, desde tierras peruanas.

Luego, sobre la llegada de "Chochera" al banquillo de Llacuabamba, Kevin considera que le sentará bien al plantel. Para el cuscatleco, un cambio de timón siempre cae bien. "El profesor ha traído su mentalidad ganadora. Aún no ha trabajado mucho con nosotros, pero ha venido con todas las ganas. Antes de que él viniera, ya habíamos hablado con él. Me puso en la posición en la que yo puedo rendir más. Volví a jugar en mi posición y pude anotar. Estamos haciendo las cosas para bien del equipo. Ojalá que podamos salir de los últimos lugares", dijo el connacional desde el Sur.

En cuanto a la posición en la que Santamaría se siente más cómodo en cancha, un día antes del juego ante Cusco, "Chochera" dijo en plática con EL GRÁFICO que ocuparía al cuscatleco así como lo había hecho cuando dirigía a la selección mayor de El Salvador, en 2013, es decir; detrás de los dos atacantes. Eso le trajo resultados al timonel inca y al volante salvadoreño.

"Uno nunca pone excusas para jugar y lo hace donde el técnico cree que uno puede rendir. Pero gracias a Dios, desde que vino el profesor Castillo, me dijo que iba a jugar detrás de los delanteros. Ahí es donde me siento cómodo. Eso me da para seguir adelante en los siguientes juegos. Es importante estar con ganas de salir adelante, que es lo que nos va a sacar de la posición en la que estamos (última casilla)", apuntó el salvadoreño.

Tras este empate ante Cusco, el equipo de Santamaría y Castillo deben pensar ya en el juego de este jueves ante Ayacucho.