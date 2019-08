Kevin Sagastizado se perderá el resto de la primera vuelta por lesión

Al volante nacional de Águila, Kevin Sagastizado, no le dan paz las lesiones. El jueves anterior volvió a sufrir un desgarro muscular, pero esta vez, a diferencia del torneo anterior, fue en la otra pierna (la derecha) y ha tocado parte del tendón.

Seis a ocho semanas es el tiempo que ha previsto el médico del plantel emplumado, Vitorino Villatoro, que Sagastizado estará fuera de las canchas.

"Me persiguen las lesiones. El tiempo que ha dicho el doctor es un aproximado para estar afuera, esta es una lesión complicada. No solo es un desgarro, sino que toca el tendón donde va detenido el músculo. Entonces es un poco más complicada, porque el doctor me dijo de seis a ocho semanas, pero a veces se puede tardar mucho más. La anterior se alargó bastante. Estuve fuera por seis meses. Esperemos no tener recaída", apuntó el mediocampista en charla con Deportes Grupo LPG.

El equipo le dedicó una pancarta este sábado, en el juego ante 11 Deportivo. /CARLOS CÁRDENAS

De acuerdo con Sagastizado, será este viernes cuando inicie la terapia. Lo hará por separado del plantel. "Prácticamente, no creo que esté en ningún partido de esta vuelta. Esto es parte del fútbol. Tengo fe de que primero Dios voy a salir de este mal momento", apuntó el volante del equipo migueleño.

Por su parte, el timonel de Águila, Carlos Romero, dijo que quedará a la espera del informe médico de Villatoro. Pero desde ya aseguró que van a dar el tiempo necesario para la recuperación del mediocampista, que llegó a las filas de los emplumados desde el Apertura 2018.