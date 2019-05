Kevin Reyes, el hombre de las seis finales

Pese a su juventud, el exvolante del Santa Tecla y hoy jugador del Águila Kevin Reyes, se toma el partido que define el torneo Clausura 2019, ante Alianza este domingo, con calma.

Fue jugador perico, tras iniciar en la institución tecleña en su reserva, pero no ganó título en esa categoría. Fue en el primer equipo en el que logró una envidiable racha: cinco finales y tres trofeos de campeón.

Hoy, en Águila, a donde llegó luego que los colineros lo cedieran junto a Aldaír Rivera, está a las puertas de su sexta final: “(Águila es) un equipo grande que venía haciendo bien las cosas, era buena opción y gracias a Dios se nos dieron las cosas y estamos en otra final. Voy a llevar seis finales, he ganado tres y perdido dos”, dijo.

También analizó la final que más significado ha tenido para él: “Creo que la última final (0-1 sobre Alianza, Apertura 2018) me marcó porque venía de lesión, jugué poco pero la sentí más, porque no había tenido minutos ese torneo. Fue un impacto muy bueno salir campeón, no venía en mi mejor nivel, pero Dios es grande. Pude jugar y sentir la misma esencia de haber jugado algunos minutos”.

Para Kevin, quien dijo que el clima fue una de las dificultades con las que se encontró en su adaptación en el nido, hallar un buen camerino ha sido vital. “Eso es muy importante, si el camerino está al 100 y todos somos unidos, respondemos mejor en la cancha y esa armonía se ve. Nos damos apoyo y en lo personal para cada uno todo eso motiva”, subrayó.

También tuvo espacio para referirse a los compañeros con los que más hizo conexión en las filas del 15 veces monarca de primera.

“Con (Jefferson) Polío, como somos dos jóvenes, nos llevamos bien, y él vive cerca de donde mi familia (Santa Elena, Usulután), fuimos a donde mi papá y hay una buena amistad. También con (Joaquín) Vergés, (Andrés) Quejada, ellos son veteranos en jugar, te apoyan, también (Marlon) Trejo porque vivimos cerca, con (Walter) Chigüila, que venimos desde selección. Han sido buenas personas”, destacó.