Kevin Reyes: "Estaba ansioso por volver a un equipo grande"

El volante Kevin Reyes es uno de los refuerzos nacionales en el FAS para el Clausura 2021 y este jueves pudo incorporarse a las prácticas bajo la dirección de Jorge Rodríguez. El extremo ha estado concentrado en selección Preolímpica y por ello no había tenido ese primer contacto con sus nuevos compañeros.

Reyes dejó las filas del Santa Tecla y fue de los primeros refuerzos anunciados por el equipo tigrillo. El volante nacional dijo estar listo para enfocarse en la idea del "Zarco" para este campeonato y aseguró estar en buen ritmo de competencia.

"Dios sabe cómo lleva las cosas, si él me trajo aquí es porque tiene un propósito para mí y para el equipo. Si en él está que quedemos campeones así será. Estaba ansioso por volver a un equipo grande, tenía que recuperar mi ritmo de juego, lo hice, y vengo a dar lo mejor de mí en FAS", externó Reyes.

El volante dijo que todo ha salido de la mejor manera pues no ha tenido tiempo qué perder. Después de la participación de los pericos en el Apertura 2020, Reyes fue convocado por Hugo Pérez a la Preolímpica por lo cual ha estado trabajando con mucha intensidad. Sobre ese contacto con sus compañeros, destacó que viene a dar su mejor esfuerzo.

"Me han recibido muy bien, le doy gracias a los jugadores y cuerpo técnico por eso. Les dije que confíen en mí, que daré lo mejor en la cancha, así como me lo han pedido y así como lo he dado", agregó.

"No dudé en venir al FAS, solo era cuestión de arreglar y se hizo todo bien. En lo personal estoy listo, un jugador debe estar preparado física y mentalmente, estuve cerca de un mes entrenando en selección (Preolímpica) y vengo preparado ya sea para tener minutos o lo que decida el entrenador", expuso.

Reyes ha pasado la mayor parte de su carrera con el Santa Tecla pero también tuvo su paso con el Águila y con ambos ha sido campeón. Sabe lo que es disputar finales y partidos de alta exigencia por lo que no duda en sentirse preparado para la presión. Sobre el plantel, destaca que hay mucho material humano de gran calidad y llega a pelear por un puesto en el equipo titular.

"Es un equipo plagado de figuras y ojalá todos podamos aportar en la cancha. Esperamos sacar los mejores resultados y pedimos a los aficionados que confíen en nosotros", destacó.