Kevin Melara: "No era lo que esperábamos"

En el marco de la quinta jornada de la segunda fase, Águila y Atlético Marte igualaron a dos en San Miguel. Fue un partido que los locales empataron en el segundo tiempo luego de irse al descanso con el marcador de 2-0 en contra.



"No era lo que esperábamos, por ahí esperábamos un partido un poco más cómodo debido a la localía. Esperábamos sacar los tres puntos, pero vino un Marte que está jugando muy bien, esta haciendo bien las cosas y en el primer tiempo aprovecharon y se pusieron arriba en el marcador", dijo Melara.



Águila empató al inicio del complemento con anotaciones de Mayén y Nicolás Muñoz, luego del ingreso de los brasileños Yan Maciel y Bruno Kairon.



"El profe sabe variar en el once titular, el sabe lo que hace, el equipo base siempre lo va manejando con cambios. Creo que en el primer tiempo pasó un poco más por el tema de aptitud. Creo que en el segundo tiempo salimos con otras ganas y pudimos empatar el partido", dijo el jugador.



Águila sigue invicto en la segunda fase con dos victorias y tres empates, sin embargo encajó los primeros goles hoy, ya que tenía la valla invicta en los cuatro partidos anteriores.



"Son cosas que siempre van a suceder, no estábamos pensando meramente en sacar a cero la portería siempre, sin embargo, es uno de los propósitos de todos los partidos", explicó el lateral.



Para la siguiente fecha, Águila recibirá a Jocoro en el inicio de la segunda vuelta de esta fase.



"Ahora pensar en el siguiente partido contra Jocoro, que va a ser un partido igual de intenso, así como los que hemos jugado, es un equipo que no te regala nada", analizó Kevin.