Kevin Melara: "La regularidad ha sido buena para nosotros"

Uno de los jugadores que brilló en el Clausura 2022 de parte del Águila es Kevin Melara. El lateral derecho ha tenido un gran rendimiento en todas las facetas que el cuerpo le ha dado para cumplir y eso lo sabe a la perfección.

Melara apuntó que es una semana diferente lo que se vive previo a la final debido a la motivación de haber cumplido con un buen campeonato. Además, externó que espera un partido de mucha intensidad pero vistosa y que sea del agrado para el aficionado.

"Es una semana muy aparte, una semana en la que todo futbolista quiere estar y ya vivimos esta final en la que será un bonito partido, bonito espectáculo para que la gente se acerque y lo pueda disfrutar", dijo el jugador.

Melara indicó que más que corregir algunos aspectos, es de fortalecer los detalles que se pueden para la final. El buen rendimiento del equipo a lo largo de la fase regular y de la postemporada les da la pauta de seguir haciendo bien las cosas.

"Son pocos los detalles, lo que se haga o se deje de hacer, pues creo que el hecho de estar acá (final) es el fruto del trabajo de todo un torneo para ambos equipos. La regularidad ha sido buena para nosotros y producto de eso es que estamos acá. Es una semana que se disfruta. Es como una motivación, una preparación para jugar una final y es de disfrutarla", indicó.

El jugador también reconoce que vive uno de sus mejores momentos. Tanto a la hora de marcar como el acompañar en ataque por su banda, Melara ha realizado un buen trabajo y la titularidad es suya. La confianza también está a tope, pues se anima a ir al frente y disparar desde larga distancia.

"Primeramente agradecido con Dios por las oportunidades que nos da. Soy un jugador que me ha gustado trabajar y ahora la regularidad me ha acompañado. Eso me motiva y genera algo extra", agregó.

"El grupo siempre trabaja y tiene gran calidad por lo que te hace equovocarte menos y eso ha sido para mí este torneo y quiero ser campeón con Águila", indicó.