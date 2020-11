Kevin Carabantes y su mayor racha sin recibir gol en liga mayor

El guardameta titular de FAS, Kevin Carabantes, está volando alto bajo los tres postes del equipo asociado al sumar hasta el momento más de cinco partidos de liga sin recibir gol en el Apertura 2020 y sumar 508 minutos con su portería inmaculada, dato que no puede pasar de largo ya que su aporte ha sido importante para la recuperación del equipo santaneco en el torneo liguero luego de un comienzo para el olvido donde sumó dos derrotas consecutivas y permitió cinco goles.

Tras recibir tres goles en Metapán ante el equipo jaguar y dos goles más contra Sonsonate en el estadio Óscar Quiteño en las primeras dos jornadas del Apertura 2020, Carabantes comenzó su racha de imbatibilidad el sábado 17 de octubre luego que el argentino David Boquín de Sonsonate le anotara al minuto 32 el definitivo 0-2 de juego en el partido en que los tigrillos perdieran en casa por la fecha dos de la fase 1 del Apertura 2020.

A partir de allí, el seleccionado nacional terminó acumulando en dicho juego sus primeros 58 minutos sin recibir gol en la actual liga.

Vino el empate sin goles en Ahuachapán ante el local 11 Deportivo con en la siguiente jornada para finalizar la primera vuelta del grupo de occidente con 148 minutos sin permitir gol .

Luego, Carabantes no le permitió gol al Isidro Metapán al inicio de la segunda vuelta tras el 4-0 que le impuso el equipo de Jorge "Zarco" Rodríguez en Santa Ana.

Posteriormente, FAS goleó 0-3 al Sonsonate en el propio estadio Ana Mercedes Campos para vengarse de la última derrota sufrida en la liga y permitir que Carabantes sumara ya 328 minutos sin permitir gol.

La racha del portero nacido en tierra chalateca creció ante el 11 Deportivo donde los tigrillos se llevaron el triunfo por 1-0 en el cierre de la primera fase del torneo y sumar el meta de los asociados 418 minutos sin gol.

Con ese registro llegó el portero del equipo santaneco al duelo del domingo anterior en casa ante el AD Chalatenango, duelo que finalizó sin goles, resultado negativo para el plantel asociado por haber comenzado sin ganar como local en la nueva fase de la liga pero que abonó a la racha de imbatibilidad de Kevin Carabantes al sumar ya 508 minutos sin recibir gol y estar por ahora a solo ocho minutos para superar el registro del migueleño Sergio Iván "el Gigio" Muñoz logrado con el Dragón entre los torneos Clausura y Apertura 1999 y de alcanzar la séptima casilla del top 10 de porteros con más tiempo de imbatibilidad de su portería en primera división que lidera el capitalino Dagoberto Portillo con 814 minutos.

"Es mi mejor racha de imbatibilidad en toda mi carrera, creo que solo en Limeño que sumé tres juegos sin gol era lo mejor que tenía, siento que esto se debe al trabajo que estamos haciendo junto al profesor (Jorge) Rodríguez y el profesor (Carlos) Rivera, al principio fue difícil, hicimos una autocrítica y funcionó ya que luego tomamos el camino que este equipo está acostumbrado a recorrer", destacó el guardameta de 25 años de edad y que se ha entendido a la perfección con su defensa.

"Me he entendido bien con los que han jugado en la zaga, es cosa de todos, allí defendemos todos y buscamos apoyar el ataque como siempre ha caracterizado al equipo", recalcó.

TRABAJO EN EQUIPO

Carabantes reconoce públicamente que la buena labor que está realizando hasta el momento es producto de la constancia y dedicación que ha buscado aportar al equipo tigrillo desde que arribó al cubil asociado en el Clausura 2020 procedente del Municipal Limeño donde también figuró.

"Todo esto no solo es trabajo mío, es de todos los que hemos buscado sacar adelante al FAS, ha existido buen entendimiento con todos, con la defensa, con el capitán (Moisés) García y con los demás jugadores que han desfilado en la defensa, es un bloque que se ha formado y esperamos seguir sumando en la liga."

Sobre si se imaginaba antes del inicio del Apertura 2020 pasar por un gran momento en FAS, Carabantes admite que "uno siempre trabaja para estar entre los mejores de la liga, ahora que estoy en la lucha por la presea (del Guante de Oro) seguimos trabajando fuerte y si mantenemos la portería en cero como se ha logrado en las últimas cinco fechas será beneficioso para el equipo porque sumará en la medida que nosotros salgamos bien en cada partido", destacó el portero nacional que se ubica por ahora cuarto en la lista oficial por la lucha por ganarse el Guante de Oro con un promedio de 0.71 goles por juego tras siete fechas y cinco goles permitidos.

Acerca del empate sin goles ante los norteños que no le agradó a la afición que asistió al estadio Quiteño el domingo anterior, Carabantes señaló que "el juego fue enredado, Chalatenango hizo un gran partido, antes estuve jugando del lado de ellos y siempre quise ganarle al FAS en su casa estando en Chalatenango o en otro equipo, no creo que haya sido el peor partido del equipo en la actual liga, las marcas se impusieron al final, ellos marcaron bien a (Daniel) Areco y estuve con mucho trabajo, ellos tuvieron en el cubano (Luis Paradela) a su mejor jugador en la ofensiva pero para eso estamos, para atajar cualquier balón que llevara peligro a la portería", aseveró el portero norteño que vivirá este miércoles su primer duelo ante Firpo como tigrillo.

"Nunca he jugado un FAS-Firpo en mi carrera profesional, será mi primera vez, espero ese juego como el FAS-Águila que tampoco lo he jugado, solo ante Alianza he enfrentado como tigrillo cuando debuté con FAS, siento que ese juego ante Firpo será difícil, un partido complicado, pero jugamos en casa y debemos salir a ganar cada juego y espero en Dios que así sea."

TABLA

A continuación el top cinco de imbatibilidad en el fútbol salvadoreño en torneos cortos desde 1998.

POS. NOMBRE DEL PORTERO EQUIPO PAÍS MINUTOS

01 Dagoberto Portillo Metapán-FAS El Salvador 814

02 Benji Villalobos Águila El Salvador 738

03 Rafael García Alianza Uruguay 624

04 Adolfo Menéndez 11 Municipal El Salvador 606

05 Rafael Fuentes Alianza El Salvador 595