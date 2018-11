Kevin Carabantes debutará como portero de la selección mayor salvadoreña

Ya estaba dicho. Kevin Carabantes, portero del Municipal Limeño, llegó a la selección nacional mayor en agosto con la proyección de que su debut fuese en un partido amistoso, no en Liga de Naciones de CONCACAF. Y ese momento ha llegado.

En él recaerá la responsabilidad de atajar en el partido contra Haití, este martes en el estadio Cuscatlán, en el último partido de preparación del cuadro nacional en 2019.

Kevin pasa a ser el portero titular debido a que Henry Hernández sufrió una fractura en la costilla izquierda el pasado viernes, cuando la selección perdió 0-1 ante Bermuda en la tercera fecha del clasificatorio de Liga de Naciones de CONCACAF.

Henry se realizó una resonancia magnética y fue hasta el domingo que conoció el diagnóstico médico. Confirmó a EL GRÁFICO que estará tres semanas en recuperación.

"Me lesioné mientras intentaba salir a cortar una jugada de un rival, el balón me pegó en una costilla y allí me fracturé. Estaré tres semanas en recuperación", mencionó.