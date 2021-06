Kevin Carabantes: "Siempre me pone feliz venir a selección"

El portero Kevin Carabantes , una de las figuras más emblemáticas del décimo octavo title de FAS, fue llamado de última hora a la selección nacional . La razón, una decisión personal de Tomás Romero de no atender la convocatoria.

Carabantes, quien llega en su mejor estado de forma de su carrera. Formó parte del proceso del ex técnico Carlos de los Cobos junto a Henry Hernández y Benji Villalobos.

Para Carabantes es la primera convocatoria a selección desde la llegada del estratega nacional Hugo Pérez, quién públicamente un relevo generacional en dicha posición.

Sobre su regreso, el meta originario de Chalatenango se mostró feliz ya la vez sorprendido. " Estoy muy feliz de estar acá, me enteré lunes por las redes sociales que iba a venir y yo siempre muy feliz de venir acá ", aseguró.

Habló de su estado de forma y de sus intenciones de ganarse un cupo en el esquema de Hugo Pérez, entrenador que en su discurso asegurará que estará en la selección de los que estén más aptos para competir.

"Siempre he trabajado para estar bien, para poder mejorar en lo que pueda fallar, obviamente tengo mucho por mejorar, me he sacrificado para seguir creciendo. Tomo esta oportunidad bien, espero trabajar bien para poder competir", agregó.

También se refirió a la competencia que hay en el puesto que defiende la cabaña de El Salvador. En actualidad, Hugo Pérez cuenta con porteros de la talla de Mario González, Yonathan Guardado, y el mismo Tomás Romero.

"La competencia siempre es buena, siempre lo he dicho. Ahora tengo a dos porteros jóvenes y creo que hoy esta todo en igualdad de condiciones porque el profesor no es de esos de 'experiencia' o cosas así, aquí estamos los tres en igualdad de condiciones", puntualizó.

Finalizó expresando su conocimiento sobre la relevancia que tiene la selección nacional para los próximos dos partidos contra Islas Vírgenes Estadounidenses y Antigua y Barbuda.