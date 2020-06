Kevin Carabantes: "La mentalidad de nosotros es poder estar en Catar"

El cancerbero Kevin Carabantes concedió una entrevista a El Gráfico para hablar sobre diversos temas que acontecen la realidad del fútbol nacional, de su equipo FAS y de la selección nacional durante el marco de la pandemia de COVID-19.

A sus 25 años, el portero de origen chalateco representa de alguna manera la nueva generación de porteros que tendrá el futbol salvadoreño durante los próximos años. Kevin debutó en la primera división hace cinco años (2015) con el AD Chalatenango, pero fue en su paso por el Municipal Limeño (2017-2019) donde alcanzó su mejor momento, que le permitió que FAS pusiera el ojo en él para defender su portería.

Durante la entrevista, Carabantes aseguró que busca salir campeón con FAS y realizar un gran papel en la Liga CONCACAF, donde será primera participación a nivel internacional con un club; también bancó la idea del profesor mexicano Carlos de los Cobos sobre clasificar al mundial de Catar 2022.

Carabantes se mostró consciente de que primero, las cosas tienen que volver a la "normalidad" ahora que por lo menos sabía se tiene una estimación sobre cuándo podría volver a verse fútbol en las canchas de El Salvador.

El 2020 se prestaba para un año bueno para vos, añadiendo tu llegada a FAS y tu momento en selección, ¿ha cambiando tu percepción sobre eso?

Siempre que uno inicia un año se traza metas y objetivos a lograr independientemente a lo que te dediques, creo que les pasa a todos, en mi caso estaba feliz por empezar un nuevo reto y un nuevo desafío con FAS, empecé jugando mi primer partido del año con selección y mi primer partido fuera de El Salvador, sin duda tenía grandes expectativas conforme a nivel personal y por ende grupal con el equipo, pero bueno con las cosas Dios no se puede hacer nada, ahora estamos en la situación que estamos, solo espero poder estar de nuevo en una cancha y poder seguir haciendo lo que me gusta.

¿Qué tanto extrañas no estar jugando a esta etapa de la cuarentena?

Imaginate que uno que vive del fútbol y hace del fútbol su trabajo, quitándole que es lo que más amas hacer, se extraña y mucho a tal punto de tirarme de cama cama, pero bueno hay que ser pacientes y ver que pasa con las nuevas reglas emitidas por el gobierno.

¿Ha sido fuerte el impacto económico que tuviste luego de no cobrar más de tres meses?

Pienso que no mucho, es cierto que en estos días no tienes ingresos de ningún lado, pero mi madre desde pequeño me enseñó el valor del ahorro y lo importante que es y gracias a eso puedo estar tranquilo, es cierto que muchos de mis compañeros de profesión pueda que no la estén pasando tan bien, sumándole que tienen familia que mantener, pero en mi caso solo soy yo, asi que gracias a Dios no he tenido problemas.

Como jugador, ¿cuál crees que fue la falencia que más se evidenció en nuestro fútbol al llegar la pandemia?, ¿crees que el formato de contratos para lo jugadores debería de modificarse?

Sin duda que en esta pandemia los jugadores de fútbol hemos sido muy afectados, imagínate no cobrar un cinco desde marzo hasta la fecha; los contratos que tenemos tampoco nos ayudan a que los equipos estén obligados a cancelar todos los meses del año como en otras ligas más importantes, así que sin duda hemos sido afectados, pero bueno con esto de la asociación de jugadores quizá podamos mejorar eso de los contratos cuando esto pase, porque nadie esperaba que esto pasara.

Según el plan de reactivación económica del gobierno, los entrenos podrían volver en agosto y el torneo en septiembre, ¿qué significa para vos que por lo menos ya se sepa algo sobre el futuro fútbol?

Te alegras al escuchar que se mira una luz al final del túnel y saber que ya pronto puedes empezar entrenar, es obvio que te alegras, ojalá se cumplan todos los protocolos para poder iniciar pronto, en lo personal he trabajado en mi casa en lo que he podido y espero seguirlo haciendo hasta que ya podamos estar en la cancha entrenando con normalidad.

¿Te imaginas jugar sin público en FAS, un equipo con mucha afición? ¿Qué piensas sobre ello?

Pienso que sería extraño, parecerá un entrenamiento y más extraño por la gente que tiene FAS, un equipo que mueve gente, pero pienso que por el momento es lo más sano para todos. Primero Dios pronto pase esto y podamos ir a un estadio con normalidad los domingos y disfrutar.

En tus cinco partidos con FAS, ¿cuál es el cambio que experimentaste tras jugar en equipos como Chalatenango o Limeño? ¿Es distinto?

Fue un gran cambio, con respecto a mis exequipos a los cuales les tengo mucho respeto y aprecio, pero FAS por su gente y todo lo que significa sin duda la portería pesa un poco más, pero en esos cinco partidos traté de dar lo mejor de mí y demostrar por qué me habían llevado, me sentí tranquilo y espero poder aportar mucho más.

Cuando llegaste a FAS, llegaste sin duda con la idea de salir campeón, con lo que sería tu primer título, verdad. ¿Es prioridad obtener un título para ti?

Cuando un equipo grande como FAS se interesa por ti casi que no lo piensas mucho, por ende la responsabilidad es grande; quiero ser campeón, aún no logro serlo y tengo mucha fe en Dios que con el proyecto que se está armando podemos competir. Claro iremos paso a paso, como te digo primero Dios.

¿De qué manera impactó en los jugadores la llegada de Jorge Rodríguez?

Impactó mucho, porque todos le conocemos y sabemos lo ganador que es, en lo personal siempre quise tenerle como entrenador y ahora que lo tengo espero poder aprender mucho de él y también sin quitar mérito a lo que el profesor Guillermo Rivera hizo con el equipo mientras estuvo, respeto y admiración para ambos.

FAS tiene la obligación de realizar un gran torneo nacional y en la Liga CONCACAF, ¿Qué piensas sobre tu primera participación internacional con un club?

FAS tiene la obligación de competir donde le toque estar, porque es un equipo grande.

Esperamos todos poder estar a la altura de la exigencias que eso amerita. En lo personal estoy feliz, será una experiencia nueva para mí y espero poder aportar mi granito de arena.

¿Qué opinas de tu carrera a estas alturas de tu vida, tomando en cuenta en que estas en un gran equipo y has tenido una constante en convocatorias de selección nacional?

Pienso que a mis 25 años hubiera podido hacer y dar un poco más, pero a la ves estoy orgulloso de mí mismo, porque me ha tocado remar y muchas veces contracorriente para ahora estar acá donde Dios me tiene, espero seguir creciendo y espero mantenerme siempre dando lo mejor de mí, sueño con poder salir a jugar al extranjero y voy a luchar por ello. Estoy muy feliz de estar en FAS y espero estar mucho tiempo acá, claro eso lo dirá mi rendimiento pero mi mentalidad es esa y sobre la seleccion muy feliz de ser tomado en cuenta por el profesor Carlos de los Cobos, le agradezco mucho las oportunidades que me ha dado y espero seguir siendo constante.

¿Qué piensas sobre el tema de selección nacional?, ¿coincides con la opinión de Carlos de los Cobos, donde dice que éramos favoritos para estar en Catar?

Soñar es gratis y eso no le cuesta nada a nadie, me gusta la mentalidad del profe y sin duda esa es la mentalidad de todos lo que van o vamos a la seleccion, tenemos un sueño y depende únicamente de nosotros conseguirlo, muchos estarán deacuerdo o no, pero la mentalidad de nosotros los jugadores es poder estar en el mundial de Catar.