Kevin Carabantes: "Este premio es especial"

El ganador de la edición 30 del Guante de Oro de El Gráfico es Kevin Carabantes, el portero chalateco que milita en FAS. Carabantes se adjudicó por primera vez la presea tras seis años de carrera en la primera división.

Carabantes recibió un total de ocho goles en 11 partidos del Apertura 2021, por lo que con un porcentaje de 0.73% superó a Mario González (0.86) y a Gerson López (1.00).

¿Qué significa para Kevin Carabantes ganar este premio por primera vez?

Muy contento la verdad por haber ganado este premio que si bien es cierto es un premio individual, lo conseguimos como equipo, estoy muy contento por eso porque no había ganado uno y voy a tratar la manera de disfrutarlo y esperar en Dios que nos trae en el futuro.



¿Qué pasó por tu mente cuando se confirmó que tú habías ganado el Guante de Oro? ¿Qué partido recuerdas?

Cuando vi que tenía las posibilidades de ganarlo a pesar de que no jugué prácticamente la mitad de los partidos me propuse como meta conseguirlo, el no recibir goles y fueron 11 partidos y ocho goles, no fue un mal promedio y al final eso fue suficiente para ganarlo.



No te podría hablar de partidos y de tapadas, solo estoy muy contento por obtener ese premio.



Ya que ganaste por primera vez el Guante de Oro, ¿esto te obliga a tratar de revalidarlo?

Sí la verdad que sí, esto te motiva personalmente a seguir mejorando en cada entrenamiento, en cada partido para poder recibir los menos goles posibles. Acordate que un portero está ahí para tapar las que van para dentro y a veces no se puede, pero bien.

Gracias a Dios que pude ganar este premio, y ahora espero seguir ganando muchos tanto para nivel personal, como para el equipo.



Te ganas el premio al portero menos vencido en una edición especial de esta gala. ¿Se siente algo especial?

Sí es especial, es especial para mí porque es el primero, solo quiero disfrutarlo con mi familia que lo apoya a uno en todo momento así que estoy muy contento de ser parte de esto que estoy viviendo.