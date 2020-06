Kevin Calderón: "Me gusta el reto del Sonsonate, su afición es exigente"

Kevin Calderón vivirá su segunda etapa como jugador del Sonsonate luego de llegar a un arreglo con la directiva para la próxima temporada. El defensor reconoce que tuvo otras ofertas tras no seguir con el Municipal Limeño pero una llamada del entrenador Rubén da Silva le ayudó a tomar su decisión.

Calderón estuvo en el Apertura 2017 con los verdolagas en un torneo que fue complicado para el equipo al finalizar penúltimos en la tabla. Ese es otro aliciente que tiene, el buscar un mejor desempeño para el Apertura 2020. El zaguero habló sobre la exigencia de la afición sonsonateca y el apoyo que recibe.

"Estoy alegre porque me tomaron en cuenta. Me sentí bien porque fue el profesor (Rubén da Silva) el que me llamó para que llegara al equipo y así me decidí a pesar que tenía otras ofertas. Contento porque regreso para hacer lo mejor posible porque conozco a su afición que es exigente pero así también apoya mucho al equipo y el estadio se llena ", dijo.

Sabe a lo que va. El equipo no ha tenido el mejor desempeño en los últimos torneos y en el pasado Clausura 2020 compartió el último lugar junto al Chalatenango y Santa Tecla. Por ello, sienten que hay mucho trabajo por hacer pero la intención de ser protagonistas es clara desde la directiva y cuerpo técnico.

" Se me planteó que el equipo quiere estar en los puestos de arriba y lo importante es que la base de jugadores se mantiene. Los que llegamos lo hacemos con la idea de sumar y hacerlo de la mejor manera ", agregó.

Las autoridades han puesto sobre la mesa las opciones para la vuelta del fútbol nacional y el nuevo formato de competencia. Calderón destaca que lo importante es que se comienza a buscar las alternativas para llevar a cabo el torneo lo cual será un alivio para el bolsillo.

" Me parece bien que se hable de la vuelta del fútbol porque en estos tres meses la hemos pasado mal en lo económico. Uno tiene los mismos gastos de siempre y primero Dios que se haga todo de la mejor manera y lo importante es que se juegue, necesitamos trabajar siempre tomándonos medidas necesarias "

Prácticas a distancia

Desde hace tres semanas, el Sonsonate trabaja bajo la dirección del preparador físico, Juan Monroy, en rutinas de ejercicios para tener al plantel activo. Esto es opcional pues no lo ven como una pretemporada al uso aunque para Calderón ha servido de mucho.

"Me he sumado al trabajo del equipo con el profesor Juan Monroy y ya son tres semanas y así hemos estado Estamos tratando de ser obedientes porque está difícil la situación. También aprovecho de estar con la familia porque durante el campeonato no se ha podido y ahora aprovecho eso",reconoció.