Kevin Ayala: "Nadie está acostumbrado a estar tanto tiempo encerrado"

El volante nacional, Kevin Ayala, sigue con su preparación para encarar la próxima temporada de la cual espera que pueda desarrollarse de la mejor manera. Tras la finalización de la pasada campaña finalizó su contrato y tiene un acuerdo de palabra para renovar pero espera el llamado de la dirigencia del Sonsonate para firmar el documento y hacerlo oficial.

Ayala se mantiene en actividad física para no perder el ritmo. En esta emergencia nacional por el COVID-19 se ha visto complicado en la preparación porque no es lo mismo estar en casa, en espacio reducido y sin juego colectivo, para llegar en buena forma. No obstante, su idea es estar listo para cuando sea el llamado a la pretemporada.

"Nadie está acostumbrado a esto de estar tanto tiempo estar encerrado. Ha tocado ingeniárselas para entrenar en espacios cortos, para estar siempre en forma porque uno siempre está pensando en que el torneo de va a llevar a cabo a pesar de la incertidumbre que hay. Esperamos que todo se pueda desarrollar en la mejor manera", dijo.

Sobre el torneo pasado, reconoce que fue "complicado porque no se dieron los resultados. Fue frustrante porque también afectó la parte económica y eso complicó". El equipo occidental peleó en la zona del descenso pero pudo mantener su categoría en la liga de privilegio.

Por otro lado, debido al parón liguero, su deseo es también el iniciar con un negocio propio de comida en el cual pueda obtener ingresos sin estar dependiendo únicamente del fútbol pues son ya más de cuatro meses sin recibir salario.

"Estoy con ideas de emprender un negocio con un amigo. Estamos haciendo toda la planificación, viendo los lugares más adecuados para ubicarnos. Pienso que será en el ámbito de la comida, esperamos concretar para que podamos invertir", agregó. Debido a la falta de fútbol, muchos jugadores se han visto en la necesidad de emprender con negocios "y me parece bien. Nos damos cuenta que el fútbol no es para toda la vida y en un momento hay que ver otros rubros".

Recuperado

Hace dos años, Kevin Ayala se sometió a una cirugía en los ligamentos cruzados de su rodilla derecha lo cual hizo perder ritmo de competencia. Además, en las últimas campañas su otra rodilla comenzó a molestar. Sin embargo, este parón ha servido para fortalecer y confía en que no pueda molestarle en el futuro.

"Siento que esta pausa me ha ayudado para fortalecer la rodilla. Es bueno porque ya no siento el dolor y ahora me siento con más confianza para entrenar así que espero que si todo marcha bien, pueda hacer mi mejor rendimiento con el equipo", expresó.

Kevin Ayala fue parte de la selección sub20 que disputó el Mundial de Turquía en 2013 y desde entonces se ha mantenido en equipos de la primera división. Tras su formación en FESA, fue parte del Santa Tecla del 2014 al 2018 con quienes fue campeón nacional en tres ocasiones más una Copa El Salvador. Desde la temporada 2018-19 recaló con los cocoteros con quienes espera continuar.

"Por el momento he hablado de palabra con la directiva del Sonsonate pero no he firmado nada. Hay incertidumbre y también espero que en los próximos días pueda llegar a un arreglo para formalizar todo. De lo contrario pues buscar otras opciones", reconoció.