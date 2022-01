Kemal Malcolm: “Esperamos que en este torneo podamos dar un paso extra”

Kemal Malcolm es la garantía de gol para el Chalatenango desde que llegó al equipo en febrero del año pasado.

En el torneo anterior fue un jugador clave para que su equipo lograra llegar hasta las semifinales del campeonato. El delantero jamaicano anotó 13 goles en la fase regular del Apertura 2021, y marcó un gol en la ida de las semifinales ante el Platense, equipo que acabó con las ilusiones del cuadro norteño de pasar a la final.

Según el delantero, el llegar a esa instancias dejó lecciones al equipo, y aseguró que en este torneo deben seguir trabajando duro y creer en ellos mismos.

“Creo que lo más importante que aprendimos es que no podemos rendirnos. Debemos creer en Dios y trabajar duro. Todo es posible una vez que nos mantengamos positivos, concentrados y creamos en nosotros mismos”, expresó.

El artillero comentó que para el Clausura 2022, el objetivo grupal es el mismo al torneo anterior, el pelear por llegar a la final y ganar un título, aunque añadió que no será una tarea fácil de completar por la cantidad de buenos equipos que hay en la liga.

“Es el mismo objetivo, cada torneo tenemos la misma idea, el mismo objetivo, de jugar bien y ganar el campeonato. No será fácil porque hay varios buenos equipos en El Salvador, pero nosotros trataremos de dar lo mejor y veremos que pasará. Cada torneo tenemos esa meta, no hay diferencia, en el anterior llegamos a semis y esperamos que en este torneo podamos dar un paso extra y llegar a la final, no será fácil, tendremos que ir paso a paso y partido a partido, día a día y poner a Dios primero”, comentó.

En esta pretemporada, Malcolm dijo que está trabajando día a día para volver al ritmo competitivo y en su tercer torneo con la escuadra morada, el delantero se mostró feliz de pertenecer al Chalatenango, equipo al que catalogó como “una familia”

“Estoy muy feliz de jugar con Chalatenango. Somos como una familia. Este torneo queremos dar un paso más. El torneo anterior alcanzamos las semifinales, así que espero que ahora podamos llegar a la final. Estoy muy feliz con mi familia del Chalatenango”, declaró.

Para este Clausura 2022, a nivel personal, espera seguir ayudando al equipo con su olfato goleador. Desde que llegó al equipo, Kemal ha marcado 19 goles en total.

“Mi meta personal es siempre la misma, salir a la cancha, dar una buena impresión, ayudar a mi equipo y anotar goles. Anotar goles es lo que hago y quiero marcar goles para ayudar a mi equipo a ganar partidos”, puntualizó.

Malcolm también se mostró agradecido por todo el apoyo que le ha dado la afición del cuadro morado desde que llegó al equipo, incluso mencionó que lo hacen sentir en casa.

“Los aficionados me hacen sentir muy apreciado, siempre dicen cosas buenas de mí, me hacen sentir cómodo, me hacen sentir en casa, me hacen sentir especial y los quiero”, concluyó.