Kelvin Argueta alista su regreso a la primera división

Luego de ocho años consecutivos defendiendo los colores del Fuerte San Francisco de la segunda división, la oportunidad de volver a la primera división tocó a la puerta Kelvin Argueta y sin dudarlo, el volante originario de San Francisco Gotera, Morazán, aceptó.

Fue el capitán por muchos años del Fuerte San Francisco y ahora tiene “sentimientos encontrados”, por dejar al equipo que soñó jugar desde niño y por la satisfacción de dar el paso al circuito de privilegio.

Jugó por dos años en la categoría de reserva del Vista Hermosa y debutó en la primera división, en el último partido de este equipo morazánico en el circuito mayor. La tarde del 15 de abril del año 2012, en el marco de la fecha 18 del Clausura 2012, Argueta marcó su nombre como jugador de la liga de privilegio.

Tras el descenso, pasó al Fuerte San Francisco de la liga de plata y desde entonces, se convirtió en un referente del equipo. Se ganó el respeto de todos y portó el gafete de capitán por mucho tiempo.

Tiene grandes expectativas por triunfar “llegar al Jocoro es una buena oportunidad que había esperado desde hace mucho tiempo, recibir la llamada del entrenador Carlos Romero (entrenador del Jocoro) fue bastante motivante, es calidad como persona y como entrenador, no le podía decir que no a esta oportunidad que me presentó”.

Dejó en claro que “siempre me gusta sobresalir en lo que hago, más en el fútbol, nunca me ha gustado acomodarme, siempre trabajo fuerte, el fútbol premia en algún momento de la vida”.

A sus 29 años de edad, expuso que “este llamado a la primera división llega en el momento justo, gracias a Dios en el Fuerte San Francisco hicimos bien las cosas, tratamos de sobresalir en lo colectivo, sobre todo, siendo capitán por mucho tiempo; gracias al trabajo, llegamos a cinco finales, ganamos tres, logramos un ascenso, hicimos bien las cosas”.

“Por una parte, está la ilusión de jugar en la primera división y la otra parte, es como dejar la casa, desde niño, junto a mi hermano queríamos jugar en el equipo, lo íbamos a ver al estadio en tercera y segunda división, logré el sueño de jugar en el equipo, fueron varios años, el apego y aprecio con la gente y equipo es grande, se siente un poco raro (partir)”, añadió.

Durante la pandemia, Argueta aprovechó para avanzar con sus estudios de arquitectura “estoy terminando de estudiar, el próximo año realizaré mi pre especialización, en este tiempo aproveché para estudiar, ya egresé y estoy cerca de graduarme”, concluyó.