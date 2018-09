Karius dice que Ramos le debe una disculpa por golpearlo en la final de Champions

El guardameta alemán Loris Karius, portero del Liverpool en la final de Champions League que su equipo perdió 3-1 ante el Real Madrid y en la que cometió dos errores garrafales, aún no olvida una agresión de Sergio Ramos en dicho encuentro.

Karius, hoy en el Besiktas turco tras una cesión del Liverpool, se confesó con el diario de su país, Bild, y recordó los momentos amargos, aunque inolvidables para él, tras ese fatídico encuentro en el que Ramos, zaguero del Madrid, lo golpeó.

En una jugada del encuentro, el español chocó con el guardavallas, propinándole una contusión en la cabeza, lo que se supo hasta después de esa final en la que Karius "regaló" dos goles a los blancos.

"Nadie podrá saber nunca la relación que hubo entre las secuelas que sufrí tras el choque y los errores que cometí posteriormente en el campo. No es una excusa, es solo una explicación", lamentó el cancerbero en declaraciones que publica Marca.

Pero no se limitó a una simple explicación, sino que Karius exploró a fondo dicha acción. "No sé si Sergio Ramos me lesionó a propósito. Solo él lo sabe, pero no es importante. No obstante, nunca se disculpó conmigo. Los reconocimientos que me hicieron mostraron que sufrí una discapacidad visual. En condiciones normales es difícil que hubiera cometido esos errores", reclamó.