Karen Landaverde, desde España: "Quiero sentar un precedente"

La salvadoreña Karen Landaverde debutó el fin de semana en la segunda categoría del fútbol andaluz, con El Ejido, anotando tres goles y liderando al equipo en su primera presentación en la modalidad femenina.

Desde España, la exjugadora del Alianza Women y River Plate de Argentina repasó esta nueva aventura en su carrera, el nivel de la liga y su objetivo: convertirse en una embajadora del balompié salvadoreño, de donde pueden emigrar más talentos, a su juicio.

¿Cuáles son las sensaciones que te deja tu primera actuación en la segunda categoría de Andalucía?

Es muy diferente con respecto a la manera de jugar. Desde que vas al vestuario y ves que tienen tu uniforme y todo preparado, es algo que no había vivido en otra liga, solo en Argentina.

La gente te apoya mucho, en mi debut tenía nervios, por mis expectativas, pero luego me sentí más cómoda y cuando marqué el primer gol (y el primero en la historia de su equipo), me sentí muy feliz. La gente te ve con admiración y respeto si anotás, y más si sos alguien de afuera y ven que hacés las cosas bien.

¿Qué podés comentar sobre el nivel de las jugadoras?

Acá son más resistentes, van, pelean y te cansan, tienen más condición física, es más técnico, la pelota se suelta rápido, no hay mucho contacto. Entre Argentina y El Salvador, pongo a esta liga en medio, porque no puedo decir que es mejor porque en nuestro país también hay talento.

Volviendo a tu primer juego, ¿esperabas un debut con tres goles?

Sin afán de sonar arrogante, yo desde una noche antes sabía qué hacer, porque me propuse hacer goles; metí el primero y lo que pensé es que podía anotar más, porque esa era mi misión. Mi meta era que se reconociera mi trabajo y que vieran que marcaba diferencia.

La afición y mis compañeras me felicitaron al salir y eso me puso súper feliz.

¿A qué aspiran con El Ejido en este torneo?

Los dirigentes aspiran a lo máximo, se habla del ascenso, pero es un equipo que comienza; no hay objetivo que no sea ganar, pero hay que ir de a poco. Almería UD y Estudiantes son los equipos más fuertes porque tienen un proceso de cuatro años y juegan de forma muy sistemática.

¿Cómo va la adaptación a la rutina, la comida y lo demás?

El tiempo siento que pasa muy rápido, me está costando con el horario de descanso porque son horas ocho horas de diferencia (con El Salvador). La alimentación es casi similar, aunque más simple; y con los entrenamientos no tengo problema, son de noche y acá son cuidadosos y ven que no haya temperaturas muy calientes.

Mi rutina es despertar, almorzar, esperar el entreno si es de noche, sino salgo a conocer, camino al club, porque todo me queda cerca. Vivo en un apartamento que me paga el equipo y vendrán dos jugadoras chilenas que se nos incorporan.

¿Cuál es tu objetivo en esta nueva etapa de tu carrera?

Siempre he dicho que es una etapa en la que no veo solo por mí, sino por las que vienen detrás y que acá digan: 'si ella es salvadoreña y juega bien, deben haber más'. Siempre he dicho que en El Salvador hay talento pero no hay quien impulse para que salga al extranjero. Quiero sentar un precedente.

Cuesta, porque debo hacer que me conozcan, pero la idea es que (la migración de salvadoreñas al fútbol extranjero) se dé antes, porque pueden ver a Brenda Cerén o Liliana Payés, que están muy cerca de que alguien las vea y salgan.

¿Qué es lo que más extrañás del país?

Es una nueva experiencia y trato de no enfocarme en extrañar o en lo anímico, porque de ahí vienen las lesiones. Claro, me hacen falta mis amigos y las pupusas (se ríe).