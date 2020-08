KR de Pablo Punyed es eliminado de la Champions League tras caer por goleada ante Celtic

El Celtic de Glasgow eliminó de la UEFA Champions League 2020-2021 al KR Reyklavik de Islandia, equipo donde milita el integrante de la selección nacional de El Salvador Pablo Punyed.



Fue una victoria contundente del equipo escocés sobre el islandés tras terminar el encuentro con una ventaja de 5-0 en el partido respectivo a la segunda ronda eliminatoria de la Champions League.



Este fue el partido número 12 del salvadoreño en competencias internacionales de corte europea: 2 en Champions League y 10 en UEFA Europa League.



El Salvadoreño Punyed fue uno de los jugadores más destacados del KR frente al conjunto escocés, sin embargo, poco o nada sirvió, ya que no pudo evitar la goleada y la eliminación de la máxima competición europea.



El KR no pudo presentar resistencia ante el equipo de Glasgow, ya que a los 6 minutos ya iba perdiendo por 1-0 con un gol del futbolista marroquí-noruego Mohamed Elyounoussi.



El club donde milita Punyed intentó reaccionar, pero en su búsqueda del empate, dejó nuevamente que el Celtic agradara la ventaja sobre los 17 minutos con un tanto desafortunado de Arnor Sveinn en propia puerta.



A los 31 minutos de la primera parte, el defensor francés Christopher Jullien nuevamente anotó para el representativo de Glasgow y puso el 3-0, sentenciando así la eliminatoria luego que el equipo islandés no presentara resistencia.



En el segundo tiempo, Pablo Punyed y sus compañeros salieron con la idea de acortar el marcador, pero otro gol de camerino los afectó, luego que el escocés Greg Taylor firmará el 4-0, quitándole toda esperanza al KR.



Odsonne Edouard puso el cartel de liquidado al minuto 72 y confirmó la eliminación del KR de la Champions League 2020-2021, que llegó a la segunda ronda eliminatoria.