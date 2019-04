Juventus quiere quitarle un fichaje estrella al Real Madrid

El jugador portugués Joao Félix del Benfica le dedicó un gol a su hermano Hugo que estaba como pelotero detrás de la portería. El vídeo también se hizo viral por la demostración de "cariño" de los jugadores del Benfica hacia el recogepelotas. ���� Vídeo CORTESÍA.

