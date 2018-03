Juventus elimina al Barcelona de la Champions

XI Barça

1.Ter Stegen

3.Piqué

4.Rakitic

5.Sergio

8.A.Iniesta

9.Suárez

10.Messi

11.Neymar

18.J.Alba

20.S.Roberto

23.Umtiti

#ForçaBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 19, 2017

El Barcelona y Juventus empataron sin goles en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, resultado con el que los italianos se convierten en semifinalistas tras el 3-0 conseguido en el juego de ida.Así, Juventus se une a Real Madrid, Atlético de Madrid y Mónaco (que hoy ganó por 3-1 al Borusia Dortmund) como los equipos que estarán presentes en el sorteo del próximo viernes.La ausencia más significativa para el juego de este miércoles fue la del argentino Javier Mascherano, quien no entró en la convocatoria final del técnico Luis Enrique por problemas físicos. Tampoco están disponibles en el Barça, Arda Turan, Rafinha, Mathieu y Aleix Vidal.Para la Juventus la ventaja conseguida en el duelo de ida no presenta ningún tipo de ventaja dado lo que vivió el Paris Saint-Germain, en los octavos de final cuando perdió por 6-1 después de haber ganado el primer juego por 4-0.El Camp Nou vuelve a vestir sus mejores galas con la confianza de tener de nuevo una noche en la que se puede hacer historia.La primera ocasión para que el Barcelona pudiera meterse de lleno en la eliminatoria llegó al minuto 18, pero Lionel Messi no pudo direccionar bien su disparo y este salió desviado por poco.Tres miutos después fue Neymar el que falló al recoger un centro.El Barcelona ha desnivelado a su favor el campo, pero ha sido un dominio esteril a lo largo del primer tiempo porque la fineza que en otros juegos ha tenido el equipo en el último pase hoy ha hecho falta. Ni Messi, ni Iniesta, ni Rakitic, ni Busquets han tenido la posibilidad de dejar en posición de gol a Suárez ni a Neymar.El Juventus, por su parte, le ha apostado a los contragolpes para hacer daño y ha contado con dos opciones para hacerlo, pero Gonzalo Huguaín no ha estado contundente.En el complemento ha sido, de nuevo, el Barcelona el que ha tenido el control del juego, con la clara intención de descontar en el marcador global, pero la puntería no ha sido la mejor para los atacantes, como cuando Messi tuvo una opción en el centro del área tras una mala salida de Gianluiggi Buffon.