Juvenil salvadoreño firma contrato profesional en el fútbol de Estados Unidos

Tras un paso por las divisiones inferiores del DC United, el joven mediocampista creativo Nelson Blanco jugará en el North Carolina FC de la NASL (segunda categoría estadounidense), uniéndose a un selecto grupo de jugadores salvadoreños que tienen cabida en el fútbol profesional estadounidense.

Blanco pasó tres años con la DC United Academy y ahora, con 18 años cumplidos, firmó contrato profesional con el equipo de Cary, en donde buscará aportar su talento.



[NEWS] We're excited to annouce that we've signed Nelson Blanco to our squad! Welcome to the #NCFCFam ! Read | https://t.co/SABpxKUsma pic.twitter.com/aZqFn00jCj

El joven de raíces salvadoreñas jugó 23 encuentros la campaña pasada y anotó 10 goles. Totalizó un total de 52 apariciones entre división sub 18 y sub 16, a la vez que acumuló 21 dianas en su contador.

Blanco proviene de la sub 18 del DC United, donde también milita el delantero Ronald Alexis Cerritos, quien recién debutó con la selección salvadoreña mayor.

EMOCIONADO POR SU FICHAJE

"Estoy muy feliz y bendecido por firmar mi primer contrato profesional. Agradezco a Dios, mi familia y entrenadores con los que he trabajado. No lo habría logrado sin ellos", expresó Blanco a la página web del North Carolina el mediocampista.

Por su lado, su nuevo director técnico, Colin Clarke, indicó que "Nelson ha trabajado antes con nosotros. Me gustó y lo invité a que volviera".



Happy to have signed my first professional contract, I’d like to thank god, my family & my friends for always supporting me⚽️ #GlorytoGod pic.twitter.com/IyFzxVRQzk