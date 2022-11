Junior Padilla: "Sería lindo cerrar mi ciclo en Jocoro con un campeonato"

El mediocampista hondureño Junior Padilla es uno de los máximos estandartes de Jocoro en los últimos años. Ahora que el equipo fogonero llegó a la final, sería el catracho de 30 quién levantaría la copa si en un dado caso el conjunto oriental quedara campeón.

"Como capitán tengo esa ilusión (de ser campeón), cada noche que me acuesto en mi cama me visualizo levantando la copa el domingo, esperando en Dios que se me dé la oportunidad siendo un hondureño como ya lo hizo Williams Reyes haciendo historia en el país", dijo Padilla durante la semana previa a la final.

Padilla prevé un partido muy duro en el Cuscatlán, pero confía en que el plantel de Jocoro pueda sacar la casta para imponerse ante este desafío llamado FAS. "Estamos mentalizados en lo que será un partido duro. Nosotros queremos hacer historia y más que hacerlo que en el estadio Cuscatlán y contra FAS", añadió.

"Sabemos a lo que juega FAS, conocemos a sus jugadores, no hay nada que esconder, ellos también nos han de conocer. Va ser un lindo partido y el que cometa menos errores será el que se lleve la final".

El líder de los fogoneros dejó al aire el tema de su continuidad con el equipo y se sinceró al decir que le gustaría "cerrar" su ciclo en Jocoro siendo campeón.

"Era algo que buscaba, tenía varias ofertas para salir, pero tenía este sueño, un equipo que me ha dado mucho y me he sentido bien con ellos, por eso sería lindo celebrarlo cerrando mi ciclo en Jocoro con un campeonato", agregó.

MÉRITO PROPIO PARA JOCORO

Junior Padilla resaltó el mérito que ha hecho Jocoro para llegar a la gran final de la primera división. "Ya llevamos dos años siendo constantes llegando a cuartos y semifinales, pero este torneo lo pudimos lograr que era llegar a una final, pocos creían, otros no. Cuando se rompe en la cancha Dios lo premia y Dios nos premia con esta final", declaró.

"No hay que tenerle miedo al rival, eso tenemos en este equipo, la experiencia y la juventud que nos ha llevado a donde estamos y esperamos el día domingo cerrar con un título", expresó.

Aseguró que no existe complejo en jugar en el Cuscatlán donde recuerda buenas presentaciones de Jocoro.

"¿Quién no se va motivar a jugar en el Cuscatlán? Hemos hecho buenos partidos ahí, este equipo hasta le ganó al Alianza ahí y esperamos el día domingo poder coronarse campeones", concluyó.