Júnior Burgos marcó con el Reno y lo dedicó a un familiar

Júnior Burgos marcó un gol el fin de semana en el empate de 2-2 de su equipo el Reno 1868 FC contra Switchbacks en la USL y esta anotación fue dedicacada a su abuelo.

El jugador salvadoreño marcó el 1-0 penalti al '45 y participó en el segundo mediante un tiro libre cerca del área que derivó en un centro y gol de su compañero Matt LaGrassa.

Sobre este gol Burgos reveló que el domingo pasado vino de emergencia a El Salvador para ver a su abuelo que está delicado de salud.

“Regresé a estados unidos el miércoles y pude jugar el sábado. El gol se lo dedico a él porque es el hombre más fuerte que conozco. Sigue luchando por su vida y gracias a Dios sigue de la misma manera con la esperanza que pronto se mejorará”, explicó Burgos.

“Fue un gol muy especial para mí ya que el fue el que me pidió que regresara para no poder perderme el partido del sábado”, recalcó.

El centrocampista convirtió la pena máxima con un disparo a la esquina inferior derecha y fue a celebrarlo de rodillas frente a un sector de la grada.

Highlights: Check out the best plays and goals from tonight's 2-2 draw between @reno1868fc and @SwitchbacksFC. #RNOvCOS pic.twitter.com/l3QKElEbJA