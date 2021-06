Junior Burgos: "Sé que a la afición de Alianza me la tengo que ganar en la cancha"

Efraín Burgos fue presentado como uno de los refuerzos de Alianza para el Apertura 2021. El volante nacional portará la camiseta #10 con los albos para la temporada 2021-2022.

El mediocampista nacional proviene de Chalatenango, equipo con el que jugó el pasado Clausura 2021, torneo en el cual sufrió una lesión grave y se perdió varios partidos del certamen.

“Muy contento de estar en el país, contento de esta oportunidad que se me ha brindado, espero hacer las cosas de la mejor manera y es un reto muy importante en mi carrera. Tuve una lesión muy seria a inicio del torneo y se apresuraron para que me incorporara lo antes posible pero son cosas que pasa en el fútbol”, comentó Efraín.

El volante salvadoreño habló acerca del reto que significa jugar en el cuadro blanco y las exigencias que conlleva portar la camiseta de Alianza.

“Sé de la exigencia de este club, de la afición, espero esforzarme al máximo y sé de las capacidades que tengo y va a ser un reto bonito para mí”, comunicó el jugador de Alianza.

Luego del anuncio de la incorporación de Burgos a los albos, las redes sociales se inundaron con comentarios respecto al pasado de Efraín, ya que en el Clausura 2018 portó la camiseta de FAS, siguiendo los mismos pasos que su padre.

“Respeto a la institución que es FAS, eso está en mi pasado, ahora me debo a Alianza, me enfoco en Alianza y mis capacidades y cualidades espero explotarlas acá en el equipo. Todo el mundo tiene derecho a expresarse y opinar. Sé que a la afición de Alianza me la tengo que ganar en la cancha y no acá dando declaraciones”, remarcó el mediocampista.

Junior Burgos declaró que su padre también jugó en Alianza luego de hacerlo en FAS. El volante nacional también contó una anécdota que cuando era pequeño, acompañaba a su padre al estadio para ver los encuentros del equipo capitalino en la temporada en que el “chirolón” salió campeón con los albos.

“Mi familia siempre me ha apoyado en las decisiones que he tomado, siempre han estado ahí, eso es lo más importante. Mi padre (Efraín Burgos) me ha aconsejado, me ha contado la historia de Alianza. Yo venía acá al estadio con él cuando jugaba en Alianza, entonces tengo muchas memorias desde pequeño con él, siempre me apoya y está contento que fiche con Alianza y me deseó la mejor de la suerte y ojalá pueda cumplir algo que nos hemos prometido los dos”, agregó Junior.

Hay que mencionar que el tema de Burgos con Alianza y FAS también lo comentó el técnico capitalino, Milton Meléndez, en el cual señaló que no es la primera vez que sucede en el equipo paquidermo.

“Son cosas que se dan, no es primera vez que pasa. Ya pasó con Henry Romero cuando venía de Águila. Ahí tiene que ver la fortaleza mental del jugador y si tiene la capacidad de manejar esta situación y sólo porque sea de un lugar no significa que va a jugar en ese lugar toda su vida. Yo tuve la oportunidad de hacerlo pero son cosas que pasan”, opinó Milton.