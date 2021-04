Junior Burgos: "Se nos viene un partido difícil con Metapán" 

Efraín Burgos Junior, mediocampista de Chalatenango, habló sobre el partido cumbre del grupo B de la fase de hexagonales contra Metapán, el cual determinará quien se quede con el liderato de la tabla.

El volante, quien sufrió una lesión al principio del torneo, está disponible para el choque que se disputará en la casa de los jaguares, donde considera que es muy difícil sacar resultados positivos.

"Se nos viene un partido difícil, sabemos que es difícil ganar en la cancha de Metapán pero haciendo bien las cosas esperamos sacar un resultado positivo", dijo Burgos.

Asimismo habló sobre el buen estado de forma del plantel chalateco. Los morados actualmente están en primer lugar del grupo B con 7 puntos tras sumar dos victorias y un empate.

"Lo más importante es mantener la humildad, sabemos que no hemos ganado nada. Estoy contento por el grupo porque estaba motivado por hacer cosas importantes", destacó Junior.

Además, resaltó que el equipo por fin encontró el gol, elemento que venía careciendo el conjunto morado durante el inicio del campeonato.

"Yo siento que el grupo es un equipo nuevo, hay muchas piezas nuevas, incluyéndome, y solo iba a tomar un poco de tiempo en ajustarnos, ahora siento que las oportunidades a gol las hemos concretado y esa ha sido la diferencia", añadió.

Burgos culminó confirmando que está disponible para poder jugar ante los calderos. Aseguró que buscará llegar a tono para aportar el granito de arena que necesita Chalatenango para poder clasificar a los cuartos de final.

"Lastimosamente me lesioné en el primer partido contra Atlético Marte, me costó mucho recuperarme del tobillo, me infiltré y eso causó que mi lesión durara más tiempo. Hoy en día me siento mejor, sé que todavía me falta para recuperarme al 100% pero si veo minutos mañanas trataré de hacer lo mejor", concluyó.