Junior Burgos: “ Siento que si yo hago las cosas bien acá se van  abrir muchas puertas”

El pasado 26 de febrero, Chalatenango confirmó la llegada de su último fichaje para este Clausura 2021, se trata del legionario Efraín Junior Burgos, quien viene procedente de Las Vegas Lights de la USL de Estados Unidos.

El conjunto dirigido por el costarricense Raúl Montoya cerró las incorporaciones para el actual torneo , en las que destacan los jamaiquinos Kemal Malcolm,Craig Foster, Chevone Marsh y al defensor central mexicano Everardo Rubio. Burgos confirmó para el Güiri Güiri al Aire que tuvo un contacto previo con el entrenador de Chalatenango.

“Mucha gente no sabe que el técnico que está ahora en Chalatenango,Raúl Montoya, estuvo conmigo en Atlanta,juntos, trabajamos allá e hicimos cosas muy importantes y le tengo una gran confianza, la misma que él me tiene a mi. Ese fue el contacto que tuve con él, me habló del proyecto que tiene y me presentó con el equipo y me hizo sentir en casa”, expresó Junior Burgos.

El mediocampista destacó la inversión hecha por el la dirigencia de Chalatenango y se mostró ilusionado con las aspiraciones de su nuevo equipo.

“Siento que tenemos un buen grupo para pelear, obviamente Chalatenango nunca ha quedado campeón en la historia de la liga, entonces sería poder soñar y tener eso como meta, primero entrar a la liguilla y pelear. Siento que el equipo ha hecho una inversión muy importante, entonces los resultados también los tienen que acompañar”,acotó Burgos.

Además, Junior expresó que ya había tenido contacto con algunos jugadores del plantel, en especial con Henry Romero en las convocatorias de la selección nacional.

“Con Henry Romero hemos estado en selección en varios microciclos y vario tiempo y si, conozco a varios que hemos estado en selección y también por el fútbol de acá”, indicó Burgos.

Por otra parte, Burgos comentó que realizó un buen papel en la última temporada con Las Vegas Lights y agregó que buscaría incorporarse en la próxima temporada a la liga estadounidense, la cual comienza a mediados de mayo, aunque agregó que no cierra la posibilidad de quedarse en el fútbol salvadoreño a final del torneo.

“Firmé un torneo (con Chalatenango), como te digo la liga en Estados Unidos comienza a mediados de mayo. Mi idea fue venir acá y hacer las cosas bien, pero uno nunca sabe lo que pueda pasar, pero firmé para un torneo. Siento que si yo hago las cosas bien acá se van abrir muchas puertas en el país,entonces no cierro las puertas sinceramente, espero que todo me salga bien y al final del torneo veremos qué hay para el futuro”, expresó.

El mediocampista dijo que buscará mejorar su última participación en la liga salvadoreña en el 2018, cuando militó en la filas del equipo de FAS.

“Yo siento que intenté todo lo posible por ayudar a FAS, sentí que me costó un poco adaptarme.Siempre me fui con la espinita de que pude haber dado mucho más, nada más necesitaba un poco de tiempo, ahora siento que ya conozco el medio, ya conozco las canchas y espero dar el salto que no tuve en FAS en este equipo”, mencionó.

Junior también habló sobre una posible convocatoria al proceso de selección nacional. El mediocampista expresó su interés por ser parte de la azul y blanco y dijo sentirse confiado con su rendimiento en el campo.

“Siempre he querido estar en selección, siento que estar en ritmo y estar haciendo las cosas bien en cualquier equipo que tu estés, en cualquier liga siempre puede ser un abuena opción , tengo una buena comunicación con el profe de los Cobos, me fue bien en la última temporada en Las Vegas y estaba en la selección. Esta vez espero estar nada más hacer las cosas con mi equipo y si se puede estar en selección de nuevo, pues bienvenido sea”, dijo Junior.