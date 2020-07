Julio Cerritos trabaja como repartidor de comida

Julio Cerritos, defensor del Isidro Metapán, reconoce la dificultad en estos días de obtener ingresos a través del fútbol. Por ello, consiguió un trabajo como repartidor de comida de un restaurante en la ciudad calera el cual le ha permitido generar un salario para ayudar a su familia.

El mes de marzo fue el último que vio un salario y con la cuarentena por el COVID-19 se hizo difícil obtener dinero. Ahora que las restricciones han bajado, este zaguero trabaja en el restaurante Mandala, el cual tiene como especialidades la comida típica y gourmet; está ubicado en la Plaza del estadio Jorge "Calero" Suárez. Ahí reciben los pedidos y Cerritos es el encargado de hacer la ruta para las diferentes entregas, su horario de trabajo es de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

"Esto de la pandemia está difícil para todos, pero en mi caso le doy gracias a Dios porque en Metapán no hay muchos casos (positivos de COVID-19) y todos mantenemos las medidas de seguridad. La economía se ha visto afectada y nosotros como jugadores tenemos meses de no cobrar un salario. En mi caso he conseguido un trabajo temporal como repartidor de comida el cual me ha ayudado a llevar lo más importante a la casa que es la alimentación. Uno siempre es temeroso porque el virus está afuera pero hay que buscar el sustento ", dijo Cerritos.

Al darse por finalizado el campeonato Clausura 2020, este defensor estuvo con su familia para protegerse del virus en su casa, en la ciudad de Metapán. Conforme pasaron los meses tuvo la necesidad de buscar un ingreso porque "la situación económica estaba difícil y las facturas ahí llegan siempre" por lo que encontró esta oportunidad laboral como repartidor de comida. Además, mata dos pájaros de un tiro, pues obtiene ingresos y también se suma a su pasión por andar en motocicleta.

" Trabajar aquí me ha ayudado a ver la necesidad de tener un negocio propio y eso lo tenemos ahora en mente con mi familia. Es una idea que queremos poner en un futuro para tener ingresos porque el fútbol no sabemos cómo estará debido a la pandemia. Gracias a Dios ahorita este empleo me ha ayudado mucho ", destacó.

Cerritos fue clave en el esquema jaguar el pasado campeonato, pues disputó los 11 partidos que duró el certamen. En total suma 128 encuentros en primera división en donde ha marcado dos goles. Con los caleros vive su segunda etapa, pues antes estuvo de 2013 a 2016 y tras un paso por FAS y Brujos de Izalco, regresó a la ciudad de cal en el 2018.

Estar en este trabajo le ayuda a desestresarse y obtener ingresos, pero también está a la expectativa sobre el futuro del Apertura 2020. De momento no hay nada concreto sobre la realización y espera información de la dirigencia jaguar. "Los dirigentes aún no nos han dicho nada acerca si habrá o no torneo. Estamos informados de lo que vemos en redes sociales, pero no tenemos información oficial de parte de ellos", agregó.