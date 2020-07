Julio Sibrián: "Mi llegada al Once Deportivo será un cambio positivo"

Julio Sibrián es un tipo de retos. Tuvo un buen rendimiento en el Sonsonate y eso le permitió llegar a ojos del Once Deportivo quien le hizo una propuesta para la próxima temporada la cual aceptó si dudar.

Este defensor considera que es un buen momento para cambiar de aires y llegar a un equipo en donde la exigencia y la presión será mayor. Los fronterizos finalizaron líderes al momento de la suspensión definitiva del pasado Clausura y eso le motiva a Sibrián para emular la actuación en la siguiente campaña.

"Siento que puede llegar a ser un cambio (su llegada al Once Deportivo) muy positivo, es un equipo que durante el torneo antes de que llegara la pandemia hizo las cosas muy bien lo que le permitió terminar en primer lugar, teniendo una propuesta futbolística muy buena y mostrándose sólidos y ahora estando dentro del club me doy cuenta que es una institución que quiere hacer las cosas de forma diferente, más profesional y dar las herramientas a los jugadores para rendir a un alto nivel lo cual me motiva mucho", dijo el zaguero.

Sobre su paso con los cocoteros, Sibrián reconoció que "considero que tuve un buen rendimiento en Sonsonate, obviamente hubo partidos malos como todos los tenemos pero creo que me desenvolví bien, sobre todo jugando más tiempo en una posición que no es la mía, me tocó jugar más partidos de lateral que mi posición natural que es central". El equipo finalizó en el sótano aunque Sibrián pudo disputar todos los encuentros en el pasado Clausura.

Este defensor tuvo su estreno en el fútbol con el Turín FESA en el 2014 y luego pasó a las reservas del FAS en 2015. Luego tuvo su paso en el Quequeisque en la tercera división hasta llegar al Sonsonate en el 2018 en donde se mantuvo por dos temporadas. Recibió el llamado del entrenador Juan Cortés para mostrarle la propuesta y aceptó. Ahora, este elemento ve un plantel muy competitivo con fichajes de buen cartel para encarar los próximos retos.

"Creo que son jugadores ya consolidados que nos van aportar mucho con su calidad y experiencia y vienen a potenciar al equipo para que esté peleando los primeros puestos cuando regrese el fútbol. Conocemos de la capacidad de cada uno de ellos y no tengo duda de que el equipo se verá mejor con sus incorporaciones", destacó.

Originario del cantón Santa Cruz del Municipio de La Libertad, Sibrián no escatimó esfuerzos para apoyar a su comunidad en labores de desinfección y el control de vehículos y personas que ingresaban al cantón. Están al pendiente junto a unos vecinos de verificar que todas las personas que anden en la calle porten sus mascarillas y otros implementos de desinfección.

"Desde que comenzó el tema de la cuarentena siempre estuve en actividad física, siempre mantuve mi mente ocupada para no sentir la sensación de encierro que puede llegar a ser agobiante en algunos casos y aprovechando el tiempo con la familia que muchas veces no lo tengo por lo futbolístico", reconoció.