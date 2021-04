Julio Sibrian: "La misión es ganar y seguir en la parte alta"

El Once Deportivo perdió el invicto en la jornada pasada ante el Alianza y si bien es algo que dejó tocado al plantel, también supone un aprendizaje para ver los errores de cara a la recta final de la fase hexagonal.

Julio Sibrian, defensor del Tanque Fronterizo, destacó el buen rendimiento que ha tenido el equipo y a pesar de ese revés ante los albos considera que se han hecho bien las cosas. El objetivo es llegar a la otra instancia en el primer lugar del grupo.

"El equipo está mentalizado en terminar en el primer lugar, queremos poner alta la varita. Nos queda la espinita contra Alianza que le hacemos buenos partidos pero errores puntuales nos termina costando la derrota. Eso lo debemos trabajar", expuso el zaguero.

Los de Ahuachapán arrancan esta segunda fase ante el Firpo, un rival que es protagonista y que ya les sacó un punto jugando en el Simeón Magaña. Sibrián destaca que la idea es sumar, ya sea el empate o el triunfo, pero las condiciones será complicadas al jugar a las 2:30 pm en "la Caldera del Diablo".

"El Firpo es de los equipos más fuerte. Tiene un plantel competitivo y un técnico capaz que le ha transmitido un estilo de juego y una dinámica importante al equipo y eso les ha dado resultados importantes. Será un partido complicado por las condiciones en que se va a jugar, el clima estará pesado, nos vamos a enfocar en puntuar, la misión es ganar y seguir en la parte alta. El partido será de intensidad y los detalles lo van a decidir", agregó.

Buen rendimiento

En líneas generales, el Once Deportivo ha sido protagonista en el Clausura 2021 pero Sibrián no se queda con eso sino que quieren llegar a la final. Se miran en el espejo del Alianza, pues esos duelos determinan hasta dónde pueden llegar.

"El rendimiento del equipo ha sido bueno, constante, se ha demostrado desde el torneo pasado en que se trabaja bien. Los jugadores lo hacen bien y no queremos quedarnos ahí, sino pelear por el campeonato. Hay equipos que lo hacen bien en los últimos años, como Alianza, y esperamos estar a la altura", expuso.

Por último, Sibrián destaca la experiencia en selección nacional, pues tuvo su primera participación con la mayor en juegos de eliminatorias.

"La experiencia en selección ha sido demasiado positiva para mí. El poco tiempo que tengo de estar en primera división se me han dado rápido las cosas, desde que estuve con Sonsonate me dio un buen rendimiento. Ahora con el Once Deportivo me permitió dar ese salto a la selección y estoy generando un nombre. Me he mantenido bien, jugar los partidos y quiero seguir así, dando lo mejor para ser convocado", dijo.