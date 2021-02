Julio Rivera: “Las cosas van a ser diferentes, somos un equipo más unido”

Atlético Marte debutará en el torneo enfrentando a Chalatenango en el estadio Gregorio Martínez el sábado a las 4 de la tarde como primer partido del grupo centro.

“Hay ánimos bastante fuertes, hemos estado trabajando la semana a doble turno y lo hemos hecho bastante exigente. Creo que cada uno de los compañeros se exigió al máximo y hemos comenzado la semana de la mejor manera con mucha motivación para el encuentro del sábado”, dijo Rivera.

La escuadra capitalina tuvo algunas bajas considerables como la de Luis Tatuaca, Daniel Guzmán o el goleador colombiano Eduardo Rodríguez. Sin embargo, la directiva marciana no se ha quedado con los brazos cruzados y ha reforzado al equipo con fichajes interesantes.

“Jony viene de ser campeón goleador en segunda, creo que nos va a aportar mucho ya que viene haciendo goles en los partidos amistosos que hemos hecho. La misma manera por parte de Coloca, es un jugador de experiencia y los nuevos elementos que se han incorporado han llegado a complementar al plantel”, explicó el volante nacional.

Marte volverá a verse las caras con Alianza, Santa Tecla y Chalatenango en la primera fase al igual que el torneo Apertura. Los bombarderos solo lograron una victoria y un empate en contra de Chalatenango y Santa Tecla, el resto de los partidos los perdió cuando visitó a estas escuadras y la serie con Alianza.

“Es una ventaja y desventaja jugar con los mismos rivales. Éramos un equipo nuevo el torneo pasado, nos costó bastante al principio, pero hoy las cosas van a ser diferentes, somos un equipo más unido y más compacto. Creo que vamos a tener un mejor inicio de torneo”, expresó el jugador.

El equipo azul mejoró su nivel en la segunda fase, sin embargo, no les alcanzó para acceder a la fase de cuartos de final ya que quedaron dos puntos debajo de Sonsonate, quienes se llevaron el último boleto.

“Nuestra meta es llegar a la final. Creo que teniendo una mentalidad positiva y creo que con el trabajo que se haga en cada partido podemos llegar lejos”, comunicó Julio.

Hay que destacar que Atlético Marte es uno de los pocos equipos que seguirá con el mismo cuerpo técnico que inició el Apertura 2020 con “el pájaro” Cristian Domizzi a la cabeza.

“En cuanto al profesor, tenemos ánimos fuertes. Creo que hemos sido uno de los pocos equipos que no ha cambiado de entrenador a pesar de que tuvimos resultados negativos. Me parece que es bueno lo que ha hecho la junta directiva de darle la continuidad al equipo porque eso no te quita la idea de juego que traés”, comentó el mediocampista.