Julio César Dely Valdés reafirma en el Güiri Güiri que Mágico González es mejor de la CONCACAF por encima de Keylor Navas

El panel del Güiri Güiri puso sobre la mesa el debate sobre quién es el mejor jugador en la historia de la CONCACAF, haciendo alusión a unas declaraciones brindadas por Julio Dely Valdés en donde afirmaba que Jorge Mágico González era el mejor por encima del costarricense Keylor Navas, ganador de tres Champions seguidas con el Real Madrid y actualmente subcampeón de Europa con el PSG de Francia.

“He jugado un partido amistoso con el Nacional de Montevideo en contra del Mágico González en Cádiz en el trofeo Ramón de Carranza, a veces no se requiere ganar títulos para ser el mejor, Messi puede ser que sea el mejor de la historia, si no lo es, está cerca, y sin ganar un Mundial. Es mi opinión personal, no quiere decir que sea así. Mágico en la parte futbolística, en la parte individual en España ha sido un futbolista que ha dejado una huella impresionante a todos los que les gusta el fútbol”, aseguró Valdés.

“Keylor con todo lo que ha ganado con el Real Madrid entra en el podio... Compartí vestuario con José Pepe Herrera, uruguayo quien jugó con Mágico González en Cádiz, con él jugamos juntos en Italia, Pepe Herrera me contaba anécdotas del Mágico y sobre todo lo grande que era como futbolistas. Mágico, además de ser un gran futbolistas, era un personaje, algunas veces Pep{e me contaba que al salir del descanso, contaban a los jugadores y faltaba Mágico González, que se quedaba en el vestuario y lo iban a buscar, cosas así”, recordó el jugador panameño en el Güiri.

VALDÉS SOBRE LA FIFA, CONCACAF Y LAS ELIMINATORIAS

El Güiri Güiri al aire también se habló un poco del fútbol de primera y tercera división, pero también se tuvo un enlace internacional con Julio César Dely Valdés para saber su opinión con respecto a la última decisión de FIFA y CONCACAF sobre suspender las eliminatorias programadas para los meses de octubre y noviembre.

Julio César aseguró acertada la decisión tanto de la FIFA, como de CONCACAF debido a la incertidumbre que se vive en la región debido a la pandemia por el nuevo coronavirus.

“Teniendo en cuenta de cómo está la situación en Centroamérica sí, en nuestra área de CONCACAF creo que sí porque no estamos del todo bien con respecto a la pandemia, con los confinamientos en cada país”, dijo Valdés.

Según el exfutbolista canalero, la decisión tanto del aplazamiento de las fechas de las eliminatorias, como el del cambio de formato de hexagonal a octagonal, beneficia en gran manera a la selección de su país.

“Lo he conversado antes, eso le abre la posibilidad a Panamá, a Panamá le beneficia y le da a Panamá de meterse y pelearse esa plaza para ir al Mundial. Realmente no se contaba con que no se iba jugar en octubre y noviembre, al técnico le beneficia, porque le da margen para conocer más a los jugadores del ámbito local, a la Federación no tanto por los gastos de tener tanto tiempo concentrados”, apuntó el gemelo Valdés.

¿CÓMO ESTÁ EL FÚTBOL EN PANAMÁ?

Según relató Julio César Dely Valdés, el fútbol nacional en Panamá vive un momento de gran incertidumbre. Tal es el caso en que en ese país centroamericano no se tiene certeza de que habrá o no torneo en el cierre del 2020. Sin embargo, aseguró que se está intentando reactivar la liga local, pero que será el Ministerio de Salud quien tendrá la última palabra.

“Los equipos aún no entrenan, lo que se pretende es intentar hacer un torneo corto desde mediados de octubre hasta diciembre, pero dependerá lo que decida el Ministerio de Salud y el Gobierno. Se quiere intentar reactivar la liga aunque sea un torneo corto. Lo veo difícil por la misma razón en que no se han jugado los partidos de selección, a nivel local es distinto, pero de igual forma lo decide el Ministerio de Salud y la Federación”, afirmó Valdés.