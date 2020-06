Julio Castro y su récord compartido de equipos en primera división en el país

A sus 39 años cumplidos (15 de enero de 1981), el ex jugador Julio Alexander Castro, lidera la lista histórica de jugadores que ha jugado en más equipos en primera división en los últimos 50 años en el fútbol de nuestro país con 11 equipos en 14 años de carrera profesional, privilegio que comparte con otros dos jugadores retirados: el ex técnico Raúl Mario Corcio Orellana Zavaleta y el capitalino Ricardo José "el Chino" Orellana quien jugó por última vez en la liga mayor en el Clausura 2019 con Sonsonate para irse a jugar al siguiente semestre de ese año al San Pablo Municipal de Tacachico en segunda división.

Castro Rivas militó en los equipos ADET, Arcense, San Salvador, Luis Ángel Firpo, Alianza, Isidro Metapán, Águila, Atlético Balboa, 11 Municipal, Universidad, FAS entre el 2001 y el 2015 donde jugó en más de 290 partidos de liga.

"La verdad no sabía ese dato de tener el récord en la liga nacional y ahora compartido, la verdad pensé que habían sido menos equipos en que había jugado en liga mayor pero me alegro que haya logrado jugar desde el 2001 que debuté con ADET", recordó el ex jugador originario en Apopa.

La enorme lista de equipos que defendió Castro Rivas en primera división hay un equipo en particular que marcó la carrera profesional del jugador apopense.

"De esos 11 equipos el que me marcó fue Alianza en el 2008 ya que fue con el equipo con más tiempo estuve y con el que más partidos jugué, en ese equipo estaba jugadores de la talla de Víctor Velásquez, Jorge "Zarco" Rodríguez en esa zaga central junto a Carlos Carrillo pero nunca logré un campeonato con ellos, solo pude celebrar un título de liga con Isidro Metapán en el Clausura 2008 en la final ante el CD Chalatenango, no pude jugar ese partido porque estaba en la banca y después logré jugar la final ante el Isidro Metapán jugando ya para el 11 Municipal", destacó.

Acerca de la nómina de ese listado histórico que encabeza, Julio Alexander destacó los nombres propios que hay en esa lista la cual la hace más relevante.

"Los jugadores que están en esa nómina especial de más equipos jugados en primera división han tenido calidad, creo que muy pronto se superará esa marca que tenemos. Mi último equipo fue FAS con quien me retiré en el 2015, la verdad es un orgullo haber jugado en los cuatro grandes del país, una marca que muy pocos jugadores han alcanzado en sus carreras profesionales, es un orgullo (Águila, Alianza, Luis Ángel Firpo y FAS) haber sudado cada una de sus camisetas ha sido gratificante, en Águila solo estuve seis meses, en FAS y Firpo una sola temporada y con Alianza jugué cuatro años", recordó el jugador quien tuvo también su buen paso en segunda división.

"En segunda división estuve jugando solamente en dos equipos, primero con el San Luis en segunda división en el 2000, justo antes que llegara a sustituir al Santa Clara en el 2001 ya que era el juvenil que tenía el profesor Corcio Zavaleta, jugué también en el Fuerte Aguilares ya cuando me fui del Águila en el 2015", aseguró.

SU NUEVA VIDA

Radicado desde hace un lustro en los Estados Unidos, el ex defensor central que jugó en 11 equipos diferentes en sus 14 años de carrera profesional, incluyendo los cinco equipos con más títulos de liga de nuestro balompié: FAS (17), Águila (16), Alianza (14), Luis Ángel Firpo (10) e Isidro Metapán (10), comparte esa distinción con el ex futbolista santaneco Raúl Mario Corcio Orellana Zavaleta y con el capitalino Ricardo José "Chino" Orellana quien jugó en el torneo anterior con comentó su periplo para llegar a la unión americana con su familia.

"Llegué a la ciudad de San Francisco hace seis años, estuve antes en Los Ángeles por seis meses pero no me gustó, estoy mejor acá en el norte del Estado de California junto a mi familia, mi esposa Erika Hernández y mis hijos Diego de 11 años y Alexandra de nueve años junto a Fernanda, la más pequeña de seis años", confesó el ex defensor nacional quien ya está desligado del fútbol profesional y lo hace solamente a nivel aficionado.

"Desligado del fútbol, antes jugaba los domingos en equipos amateurs, por la pandemia han parado las ligas pero posiblemente en tres semanas se reanuden y volveré a jugar, lo estoy haciendo en el 'Toluca', un equipo amateur donde juegan muchos mexicanos, soy el único centroamericano que está jugando allí en la defensa central, es un equipo con jugadores de más de 35 años, he quedado dos veces campeón en una copa que se celebra en Los Ángeles", confesó.

Julio Rivas tiene una semana apretada en su nuevo rol en la ciudad de San Francisco California donde trabaja en construcción.

"De lunes a sábado trabajo en construcción en una compañía llamada 'Toro Constructions', de dueños italianos, allí trabajo con tres guatemaltecos, el encargado que es mexicano y yo, somos cinco por todos en la empresa", explicó.