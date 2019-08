Julio Amaya mantiene la constancia en la volantía FAS

Julio César “Chan” Amaya, volante ofensivo de FAS y autor del gol del empate ante El Vencedor de Santa Elena en la fecha anterior, reconoce que la labor del equipo tigrillo en las primeras cinco fechas del Apertura 2019 no está acorde al juego que visualiza en sus compañeros.

Por ahora FAS marcha sexto en la tabla general con seis puntos, producto de un solo triunfo y tres empates. A su criterio, el equipo debería estar al menos entre los primeros cuatro puestos, pero su inoperancia a la hora de definir le ha cortado de raíz esa posibilidad.

“Contento por lo que se ha hecho hasta el momento en lo personal; creo que al equipo no le están saliendo las cosas por el fútbol mostrado, pero eso ha sido una constante que se ha sufrido en torneos anteriores”, destacó el “14” de los tigrillos que se mostró conforme por el gol logrado ante los usulutecos.

“Gracias a Dios se me dio el gol, me brinda confianza, lastimosamente ante El Vencedor no concretamos las acciones de gol que logramos crear, (pero) es importante mantenerse en esa línea, buscando crear ocasiones de gol, pero también es importante hacerlos, nos está fallando eso”, admitió el jugador.

Sobre su gol ante los tabudos, el segundo que convierte en el actual torneo liguero, Amaya reconoció que su celebración tras su tanto en tiro libre -donde ningún jugador contrario o de su equipo alcanzó a desviar el balón- fue peculiar porque más que todo, se mostró sobrio, sin gritos ni brazos en alto.

Así la explicó: “Creo que esa celebración que hice fue en parte un tributo a lo que estaba haciendo en el partido, la verdad tuve un primer tiempo malo para mí y por ahí esa celebración”.