Julia Roberts conoció a Cristiano y Messi después del clásico

Jugadores del Real Madrid posaron junto a la actriz Julia Roberts luego del Clásico #Repost @realmadrid with @repostapp ・・・ ⭐ #RealMadrid Check out Julia Roberts' Bernabéu experience! Así fue la visita de Julia Roberts al Santiago Bernabéu. #RMClasico Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 24 de Abr de 2017 a la(s) 12:27 PDT

Julia Roberts, considerada como la mujer más bella del mundo por la revita People en este 2017, fue la invitada de honor del Real Madrid en el clásico español y a pesar de su fama no pudo contener la emoción cuando conoció a Cristiano Ronaldo.La actriz estuvo acompañada de sus familiares y amigos en el partido entre Real Madrid y Barcelona, celebrado el domingo en el estadio Santiago Bernabéu. Presenció el partido en el palco de honor, donde fue la atracacción para todos los hinchas merengues que se encontraban en esa zona.La chica bonita de Hollywood se emocionó cuando Cristiano Ronaldo se tomó varias fotografias con sus hijos y especialmente con ella.La espectacular actriz también aprovechó la ocasión y posó frente a las cámaras con varios jugadores del plantel blanco como Marcelo, Sergio Ramos, Zidenide Zidane y varios empleados del club.Pero eso no fue todo. A pesar de que era la invitada de honor del Real Madrid, ella pidió conocer también a Lionel Messi y al cuadro blanco no le quedó otra que cumplir su deseo.El propio jugador argentino subió una foto con ella en su Fanpage y mostró su admiración: