Julen Lopetegui hace su primera promesa con el Real Madrid

Julen Lopetegui, nuevo entrenador del Real Madrid, afirmó este lunes que los aficionados del club podrán ver esta temporada "un equipo competitivo y con las ideas claras".

En una entrevista con la web y la televisión del Real Madrid, Lopetegui explicó que "del Real Madrid me gusta hasta el himno, todo. Tengo una plantilla muy buena y preparada para afrontar todos los retos con las máximas garantías".

"Volver al Real Madrid es siempre especial porque siempre la he considerado mi casa. Es el lugar donde crecí, me formé y se moldeó gran parte de lo que ahora soy. Volver como entrenador del primer equipo es algo tremendamente precioso y un acto de responsabilidad, ilusión y emoción. Vengo al mejor club del mundo y al que tiene más exigencia en el mundo. Estoy convencido de estar a la altura de esa exigencia y hay que empezar a trabajar ya por el primer título, que tenemos el 15 de agosto: la Supercopa de Europa frente al Atlético", dijo.

Para Lopetegui "ese barniz que ha de tener un entrenador del Real Madrid tiene que estar presente. Al final, el objetivo es hacer un gran equipo, entrenar mucho y tener claro cómo y de qué manera. Ahí es donde ahondaremos porque entendemos que es la manera de potenciar la calidad individual que tiene esta plantilla".

"He estado en Valdebebas y no hay palabras para definirlo. Tampoco hay palabras para definir el cariño que sentí en la presentación. A mí me gusta todo. Centrándonos en el trabajo de entrenador tengo una plantilla muy buena, al margen de lo que pase y de que habrá matices y situaciones que se irán solucionando en estas semanas. Tendremos una plantilla buenísima y preparada para afrontar todos los retos con las máximas garantías", dijo.