¿Jugará Mario González los partidos de octubre?

Hugo Pérez sigue entrenando a la selección de El Salvador para sus compromisos de octubre correspondientes a las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022.

El entrenador está a la espera de la incorporación del portero Mario González quien horas antes del partido de la Liga CONCACAF entre Alianza y Comunicaciones en la Ciudad de Guatemala resultó positivo en la prueba Covid-19, por lo que aún guarda cuarentena en la capital del país vecino desde el pasado 21 de septiembre.

“Espero que lo tengamos (a Mario González el 7 de octubre), ignoro su situación ahorita, no he escuchado nada de parte de la gente de Alianza, él no estuvo con nosotros (en Washington D.C. ante Guatemala), espero que esté con nosotros, espero que esté listo en esta semana y si no tenemos a otros porteros que nos podrían ayudar”, respondió el timonel de la selección.

El estratega advirtió además que “el problema de nosotros no solamente es (la ausencia) de Mario, él no hace goles, Mario tapa goles. Entonces, nosotros necesitamos en conjunto tratar de hacer lo mejor de lo que hemos hecho anteriormente en los primeros tres partidos, en realidad los primeros dos no estuvimos mal, el último nos afectó haber encajado dos goles en los primeros 15 minutos, por lo que hay cosas muy importantes que debemos mejorar antes de (enfrentarnos a) Panamá”, expresó Pérez.