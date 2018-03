Jugadores y directiva de Chalatenango con acuerdo parcial para pago de la deuda

Este jueves se realizó la segunda audiencia conciliatoria entre los jugadores del Chalatenango y Fernando Alas, presidente del equipo norteño, por las demandas interpuestas por el plantel morado por la deuda salarial de más de tres meses del pasado Clausura 2017.Once de los 24 jugadores llegó a un acuerdo con la directiva norteña, mientras que el resto de jugadores, no aceptó la propuesta de la directiva y sus casos seguirán en el departamento jurídico de la FESFUT.Los once jugadores que conciliaron con Alas recibirán el pago salarial en cuotas, el resto de jugadores no aceptó la forma de pago.Douglas Portillo, abogado de los 24 jugadores del equipo alacrán, dijo que "se ha puesto un plazo límite para cumplir con el pago de estos jugadores, con el resto desconozco los motivos (por los que no llegaron a un acuerdo), Dentro de la conciliación hubo cosas que se llegaron a términos un poco intermedios, pero lo importante es que se les va a reconocer a los jugadores la totalidad del salario adeudo.""Con el resto se queda pendiente pero se están pidiendo las mismas, dentro de otras pretensiones que algunos jugadores quieren", añadió.Son más de tres meses de deuda salarial, por lo que "estamos satisfecho a medias, logramos acuerdo con once jugadores, conciliación, aceptaron los términos propuestos y esperamos que ellos cumplan lo acordado en la conciliación", enfatizó Portillo.Mientras que Fernando Alas, presidente del equipo norteño, admitió que llegaron a un acuerdo, pero no dio detalles por un "confidencialidad", aunque aseveró que "hay un buen espíritu conciliador, esperando de resolverse las cosas por medio de diálogo, hay un acuerdo, adquirimos compromisos."Se limitó a señalar que, "esto es de orden económico, se trata de honrar los salarios de los jugadores, en su mayoría quedaron satisfechos, hay un buen entendimiento. Hemos priorizado necesidades".