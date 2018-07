Jugadores se quejan del balón del torneo Apertura 2018

Nuevo torneo, nuevo balón y nuevas diferencias. Para los que son observadores, no se usó el mismo balón en los seis escenarios deportivos donde se disputó la primera fecha del Apertura 2018.

En ese sentido, Isidro Metapán optó por usar la pelota marca Milán y no la Pionner Elite. El resto de locales (Águila, Santa Tecla, Luis Ángel Firpo, Alianza y Pasaquina) sí lo hicieron.

En julio de 2017 hubo un anuncio con bombos y platillos porque había patrocinio del balón oficial en la temporada 2017/2018 en la Primera División. Sin embargo, el contrato terminó con la distribuidora y contra el tiempo se buscó una alternativa.

Desde Costa Rica importaron el balón Pionner Elite, distribuyéndose 240 entre los 12 equipos (20 por equipo para que entrenen y jueguen). La entrega del nuevo balón Pionner Elite se hizo entre el miércoles y jueves.

Ningún equipo pudo probar el balón en juegos de preparación.

¿Y QUÉ PASÓ CON METAPÁN?

El presidente de Isidro Metapán, Rafael Morataya, comentó por qué no usaron contra Municipal Limeño los balones Pionner Elite.

''No hay patrocinio aún y a los equipos no nos consultaron sobre el nuevo balón. Nos entregaron 20 para que los usemos para entrenos y partidos, con la explicación de que había que esperar de dos a tres meses para recibir una nueva cantidad pero qué pasa si en los entrenos y juegos estos se deterioran o se pierden. Un árbitro siempre pedirá pelotas en buen estado. Por eso, decidimos que vamos a usar las Milán'', detalló.

El presidente de la Liga, Guillermo Figueroa, adelantó que será un tema de análisis en la próxima reunión de presidentes y representantes de los equipos, además de buscar otras alternativas ya que no existe un convenio de patrocinio para la temporada 2018/2019.

''Esto no es un patrocinio. Estos balones se adquirieron bajo una compra que hizo el presidente saliente en busca de que el patrocinio que se está pidiendo está para dos meses y nos íbamos a ver mal que cada equipo usara su propia pelota. Los balones llegaron tarde y todo mundo corrió a agarrarlos y no tuvieron el tiempo para jugar con ellos", indicó.

"Se decidirá que todos los equipos lo utilicemos o si buscamos una alternativa, mientras se oficilice un convenio'', agregó Figueroa.

¿QUÉ PIENSAN LOS JUGADORES?

Los protagonistas en la cancha, los futbolistas, tienen sus comentarios sobre el balón Pioneer Elite. Hay comentarios a favor y otros en contra.

El portero de Águila, Benji Villalobos, dijo: ''Es más rápido, para mí es mejor porque el anterior (Nike) era un poco inestable. Con esta nueva pelota será cuestión de entrenar ocn ella y acostumbrarse. La Nike anterior no era original''.

Para Matías Coloca, portero de FAS, no hay mucha diferencia. ''En cuanto al tiempo la pelota nos llegó el miércoles, por ahí habría sido mejor con más días pero esto se resolvió esta semana. Comparado un balón con otro no son tan distintos. Esta es más rápida peor yo sé que con estos balones se trata de buscar que haya más goles y se le dificulta la labor de los porteros y no me suena nada de otro mundo''.

Sin embargo, Joel ''Pituka'' Almeida, fue directo. ''Yo a esa pelota la repruebo totalmente, no es nada profesional. Parece un huevo y salta mucho, no es que te adaptes o no pero no es para fútbol profesional, tal vez sí para canchas polvosas. La Nike tenía mucho defecto porque no era profesional, diferente a los Nike que usa Concacaf'', confesó.