Jugadores salvadoreños ven al Real Madrid campeón

Varios jugadores del circuito profesional salvadoreño indicaron quién es su favorito para la final de la Liga de Campeones de la UEFA, entre el Real Madrid y Juventus, de este sábado.De los consultados, la mayoría se expresa del lado merengue, aunque con una cerrada diferencia y uno incluso no dio su posible resultado.Así, jugadores como Luis "el Motor" Contreras (que jugó son Sonsonate) o Miguel Lemus (actualmente en el Firpo) son de la idea de que el cuadro blanco se impondrá 2-1 al Juventus, en la final de Cardiff."Va a estar buenísimo ese partido porque (los madridistas) van a querer hacer historia ganando dos veces seguidas" el máximo trofeo a nivel de clube en Europa", valoró "Chalate". A su idea se sumó el veterano Williams Reyes.Kevin Santamaría, volante ofensivo que firmó con el Suchitepéquez chapín, dijo que "gana el Madrid 2-1 porque juegan muy bien y tienen un ataque que no perdona, pero será un buen juego".Por su lado, hay quienes creen que la "Vecchia Signora" levantará el trofeo en el Millennial Stadium de Gales, como Gilberto Baires, bicampeón con el Santa Tecla."Creo que gana Juventus en penales por la fortaleza defensiva y en penales tienen a Buffon", dijo "el Saviolita".Para el central y capitán del Chalatenango, Carlos Carrillo, Juventus ganará 1-0. "Le apuesto porque parece que va a ser el campeón", resumió.Lo apoya Jorge Morán, fasista, quien aseguró que "favorito es el Madrid, está acostumbrado a jugar ese tipo de finales, pero esta vez gana la Juve 2-0".Más reservado fue Ayukkokata Tambe, zaguero camerunés del Metapán, quien aclaró: "no tengo un favorito. Para mí el ganador es el que sea digno de tener el título".