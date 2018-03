Jugadores demandarán al Chalatenango por incumplimiento de pago

Un total de ocho jugadores del Chalatenango demandaron hoy a la dirigencia del equipo norteño por incumplimiento de pago salarial, un atraso de 26 días correspondientes al mes de noviembre del año anterior. Todos ellos fueron colocados en la lista de bajas del plantel norteño para el torneo Clausura 2017.

Óscar Jiménez, Ramón Martínez de Paz, Cristian Carbajal, José Iglesias, Ronald Pérez, Manuel Otero, Luis Ascencio y Leví Martínez se apersonaron esta mañana al edificio administrativo de la FESFUT a fin de asesorarse para presentar esta tarde las respectivas demandas contra la institución chalateca, que preside actualmente Fernando Alas.

Los jugadores admiten que son tres los puntos concretos que reclaman a la dirigencia: la cancelación de los 26 días de noviembre, el mes de salario por indemnización a que tienen derecho al ser dados de baja y la entrega de sus respectivos finiquitos para poder jugar en otro equipo en el torneo Clausura 2017.

De los ocho exjugadores chalatecos, solamente el volante Óscar Jiménez presentó esta mañana la documentación requerida para demandar al equipo norteño.

“Tenemos contratos vigentes y si te quitan es porque tienen el dinero para cancelarte. Eso es lo que pedimos todos, que nos paguen esos 26 días” aseguró Jiménez vía telefónica a EL GRÁFICO.

Sobre la decisión de la dirigencia norteña de separarlos del plantel por decisión del nuevo técnico, el guatemalteco Carlos Mijangos, Jiménez refutó esa aseveración.

“Es mentira que sea una decisión técnica, porque no nos han visto trabajar en la cancha. Nadie de nosotros ha entrenado con el nuevo técnico, el profesor Mijangos nunca nos ha mirado entrenando. Pedimos nuestros derechos en esos tres puntos concretos, no es huelga, no es rebeldía, simplemente no hay dinero para ir a entrenar” aseveró el jugador.

MOLESTOS

“Solo nos pagaron el 80% de octubre y Peraza se comprometió pagar los 26 días de noviembre pero a cambio nos pidió que le perdonáramos los 11 días restantes de octubre. Cuando nos negamos a eso nos dijo que no sabía cuándo nos pagarían esos 26 días, eso nos hace pensar que es capricho el no querer pagarnos”, añadió Jiménez.

Sobre el tema, el actual presidente del Chalatenango, Fernando Alas, se desmarcó del caso al subrayar que “en este momento me abstengo en declarar sobre este tema. Desconozco si han presentado demandas en contra del equipo. Espero ser notificado por parte del departamento jurídico de la FESFUT. Como conocedor de la ley debo tener en mis manos la respectiva demanda, espero ser notificado antes de pronunciarme”, manifestó.