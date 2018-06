Jugadores demandan al Sonsonate por impago

El Sonsonate ya apunta al Apertura 2018, sin antes haber cerrado el ciclo del Clausura 2018, pues al menos ocho elementos del plantel del torneo anterior han puesto demandas contra el equipo cocotero ante la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

Los jugadores Carlos Carrillo, Rafael Burgos, Giovanni Zavaleta, Juan Carlos Orellana, Danny Torres, Sergio Rubio e Ibsen Castro, así como el entrenador Juan Ramón Sánchez, no siguen con el Sonsonate, pero tampoco han sido finiquitados y han decidido poner una demandas contra el plantel occidental.

De acuerdo al cálculo de los jugadores, debían recibir un mes con 21 días de salario y, a cambio, la directiva les ofreció un mes con seis días. Bajo esta premisa, 15 días no serían cobrados por todos ellos.

Al enterarse el grupo de jugadores del descuento y que además serían dados de baja presentaron demandas. Los que tienen contrato por seis meses esperan un mes más de indemnización más su finiquito, y a los que les restaba un año, exigen dos meses.

Giovanni Zavaleta comentó que espera llegar a un acuerdo para tener pronto su finiquito y no quedarse sin jugar el Apertura 2018. "Ya tengo casi tres semanas de estar esperando noticias de la FESFUT. Mientras, estoy buscando opciones para jugar el otro torneo", declaró.

LA VERSIÓN DE CONTRERAS

El Gráfico contactó vía teléfonica al presidente de los cocoteros, Pedro Contreras, para analizar este impase que tiene con los jugadores.

El directivo dijo que "en ningún momento les hemos robado a los jugadores que están inconformes. Si cuando se les quiso pagar vieron menos dinero de lo que creían, les recuerdo que se debe a que se descontaron los anticipos y el 10% de impuestos... y eso último es de ley, no podemos omitirlo".

Contreras mencionó que los que no aceptaron cobrar y optaron por demandar ante la FESFUT están en un error. "El dinero lo enviaremos la fecha y la forma en la que nos indique la FESFUT. Enviamos ya una carta detallando todo lo sucedido y que quisimos pagar aplicando el respectivo descuento... me sorprende que me hayan consultado si les pagaríamos un dinero adicional por haber salvado la categoría, ya que en ningún país del mundo se paga por eso, si no que es parte de sus responsabilidades".

En cuanto a los finiquitos, Pedro Contreras mencionó que a ningún jugador se le está queriendo afectar. "Algunos no siguen porque terminaron contrato, pero a los que tenían 6 meses o 1 año, como Giovanni Zavaleta o Irvin Valdez, los invito a que busquen un equipo y cuando ya lo tengan se les entregará su finiquito con su indemnización".