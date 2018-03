Jugadores del UES desconocen situación financiera del equipo

Jugadores del equipo de fútbol de la Universidad de El Salvador (UES) aseguraron a EL GRÁFICO que desconocen la situación financiera del equipo y que actualmente la institución no tiene deudas con el plantel, luego de ser consultados por las declaraciones del rector de la institución Roger Arias, quien aseguró que la institución ya no tiene dinero para mantener al cuadro puma.Arias, en su calidad de rector de la UES, expresó esta semana en una entrevista radial que el Ministerio de Hacienda recortó a la Universidad una partida presupuestaria de la cual mantenían al equipo y que eso los ponía en aprietos para seguirlo manteniendo.Sin embargo, los jugadores dijeron que no se les ha hecho conocer una posible problemática que se generaría después de las declaraciones del rector y que lo único que saben es que el presupuesto se mantiene hasta final de temporada."Nosotros somos los principales involucrados y hasta el momento no se nos ha dicho nada. Desconozco de todo esto, no he tenido la oportunidad de ver la noticia pero dudo que esto sea cierto, nosotros nos vimos ayer y nadie ha tocado el tema. Además, el rector dice que con los patrocinios se está pagando a los jugadores; la plantilla de la UES no es muy cara no veo el porqué debe haber algún problema", declaro Óscar Jiménez, jugador de la UES.Edwin "el Inter" Sánchez, volante creativo de la institución, también dijo que no había de que preocuparse: "ni a los jugadores ni al cuerpo técnico se les ha hecho ver que existe esta problemática. Los salarios están al día".Opinó además que, si se diera una crisis, "creería que el equipo daría alguna opción de salida, como se ha dado hasta el día de ahora".Mario Alegría, representante del UES ante la primera división profesional, dijo que no había que mal interpretar las palabras del rector.Señaló que no había una partida presupuestaria definida para el equipo, como lo manejó Arias, y que es el Consejo Superior Universitario (CSU) quien aprueba el dinero para el equipo."Esto es un proyecto especial que trata de integrar a jugadores estudiantes de la Universidad, pero la planilla se paga con patrocinadores y ha subsistido sin partida definida desde 2010", explicó.Sin embargo, en torneos anteriores el UES ha sufrido de varios retrasos en el pago de los salarios y ha invertido dinero público (del presupuesto de la Universidad) para sostener a un equipo en primera división profesional.