Jugadores del San José Earthquakes entrenan con la preolímpica salvadoreña

La preselección nacional sub 23 de El Salvador sigue sumando piezas. Gilbert Fuentes y Eric Calvillo, quienes son considerados promesas del San José Earthquakes de la MLS, se unieron a la concentración de la azul preolímpica y ya están bajo las órdenes del técnico Hugo Pérez.

En el caso de Gilbert Fuentes es un volante de 20 años, mientras que Calvillo también juega como mediocampista y tiene 23 años, recién cumplidos.

Gilbert Fuentes, de padre guatemalteco y madre salvadoreña, es conocido en Estados Unidos por ser el fichaje más joven de la historia del San José luego que los Terremotos lo contrataran cuando apenas tenía 15 años de edad.

Fuentes tiene siete partidos en la MLS y dentro de su currículo está también que ha sido parte de procesos juveniles sub-15 y sub-17 de Estados Unidos.

En el caso de Calvillo cuenta con 12 partidos en la MLS con el San José Earthquakes. Es nacido en Estados Unidos de madre salvadoreña y formó parte de selecciones juveniles estadounidenses, a nivel sub 15, sub 17 y sub 19.

El pasado 11 de enero, la FESFUT nombró a Hugo Pérez como técnico de la selección sub 23 que competirá en en el torneo preolímpico de Guadalajara en marzo por un boleto a los juegos Olímpicos de Tokio.

JUGADORES DE FAS Y JOCORO, EN CONCENTRACIÓN

Para la segunda semana de evaluación, el técnico de la preselección nacional también amplió su lista de convocados e incorporó a jugadores del FAS y el Jocoro.

FAS y Jocoro quedaron eliminados en semifinales del Apertura 2020 luego de perder la serie ante Alianza y Águila, respectivamente por lo que Hugo Pérez incorporó tres futbolistas del equipo santaneco y dos del cuadro fogonero.

Por parte del equipo tigrillo se sumaron al trabajo Diego Chávez, Marvin Aranda y la perla del FAS Javier Bolaños. Del Jocoro, Hugo Pérez llamó al guardameta Danilo Hernández y Elvis Claros

"Seguimos trabajando en poder tener a los mejores a nivel nacional, así como fuera de nuestras fronteras", comentó Diego Henríquez, director deportivo de la FESFUT.