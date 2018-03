Jugadores del Real Madrid hacen esta solicitud al Bernabéu

El futbolista del Real Madrid Nacho Fernández se unió este miércoles a compañeros de equipo como Dani Carvajal o Sergio Ramos para pedir al Santiago Bernabéu que no silbe al jugador del Barcelona Gerard Piqué durante el partido del sábado ante Italia con la clasificación para el Mundial de Rusía 2018 en juego."En los últimos partidos en España se le ha pitado. Como compañero de Piqué, lo que tengo que pedir es que el Bernabéu esté con Piqué", manifestó hoy Nacho Fernández en rueda de prensa.Y agregó: "Nos estamos jugando un Mundial yes un compañero de la selección que siempre ha estado al cien por cien con nosotros. Pido el máximo apoyo tanto para Piqué como para los demás".Durante los últimos años, Piqué se convirtió en objeto de abucheos por parte de un amplio sector de la hinchada. Unos, los hinchas del Real Madrid, por sentirse atacados por las declaraciones del jugador del Barcelona contra el equipo blanco. Y otros, por entender que Piqué no siente la camiseta española por su defensa pública del derecho de Cataluña a decidir su independencia.El partido del sábado es crucial para la selección española y se jugará en el campo del Real Madrid. Nacho Fernández se unió así a otras voces de su equipo que también pidieron respeto para Piqué, y más con lo que hay en juego."Si pitan a Piqué, pitan a toda la selección", recordó Dani Carvajal en la "Cadena Cope".Al comienzo de la concentración, el capitán de la selección española, Sergio Ramos, también expresó su deseo de olvidar cualquier animadversión contra Piqué."Que no silben aPiqué ni a nadie.Hay que respetar siempre a los jugadores", indicó.Y concluyó con un llamado a la hinchada que llenará el Santiago Bernabéu: "Que nos apoye, será un partido tenso y difícil.Tenemos ganas de hacer un buen partido, es el escenario perfecto para ese partido".