Jugadores del Pasaquina no entrenarán hasta recibir el pago

Los jugadores del Pasaquina mantienen firme la decisión de no entrenar hasta que la directiva solvente los dos meses de salario atrasado en el Clausura 2019 más 26 días que arrastran desde el torneo anterior.

El GRÁFICO conversó con algunos futbolistas y ninguno de ellos confirmó su participación en el entreno de hoy y reiteraron que era un decisión unánime.

En la planificación del equipo unionense estaba previsto retomar los entrenos este miércoles a las 3:00 de la tarde, en la cancha San Sebastián.

Gerardo Iraheta explicó que no tenía para el transporte de San Salvador a La Unión, mientras que Tony García también manifestó que no entrenarán hasta recibir el pago respectivo. El defensor Félix Sánchez informó que no asistieron a la práctica.

“Nos dicen cada semana que nos van a cancelar, entonces tomamos la decisión de no presentarnos. En mi caso no tengo para viajar porque no tengo dinero”, mencionó Gerardo Iraheta.

Según el jugador Erick Villalobos, la directiva les adeuda dos meses del Clausura 2019 más 26 días que arrastran del torneo anterior.

“Vamos a esperar a ver que dice la directiva porque estamos bien jodidos. La directiva no se ha presentado ante nosotros, ayer después del partido el presidente (del equipo, Abilio Menjívar) se fue y cuando salimos del camerino ya se había ido”, manifestó el futbolista el lunes anterior.