Jugadores del Pasaquina levantan huelga y vuelven a entrenar

El Pasaquina estuvo en paro de labores por semana y media, pero reanudó sus entrenamientos este jueves en la cancha del estadio Marcelino Imbers, de La Unión, sede del choque de este domingo contra Firpo, por la fecha cinco del Clausura 2019.

Los jugadores se fueron a huelga debido a que no se les ha cancelado montos pendientes desde el torneo pasado.

Eraldo Correia, timonel del equipo fronterizo, aseguro que confían en la palabra de Abilio Menjívar, presidente del plantel. El estratega suramericano espera que ese paro afecte lo menos posible a los de San Sebastián.

"El martes entrenamos con el 60 por ciento del plantel. Este jueves entrenaron todos. Abilio (Menjívar) no paga porque no quiere, sino porque no ha podido. Hemos perdido bastante. Eso afecta a cualquier equipo. Después de tres días sin trabajo el jugador comienza a perder la condición física. Espero que los jugadores hayan estado entrenando en sus casas, pero no estoy seguro. El problema es que no todos son muy profesionales, sin generalizar, porque hay algunos que sí lo son", apuntó el timonel del Pasaquina.

Correia dijo que este viernes y sábado van a trabajar en el Marcelino Imbers, para terminar de poner a punto al plantel para el choque ante Firpo.

"Luego se nos viene Chalatenango y Alianza. Esta es una semana dificilísima la que tenemos. Voy a tratar de poner a los jugadores más físicos. Requiere esfuerzo jugar a las 3:00 de la tarde en La Unión", dijo Correira en charla con EL GRÁFICO.

Pasaquina está invicto ahora y es cuarto en la tabla. Está a cuatro puntos del líder, Alianza.