Jugadores del Pasaquina entrenarán hasta el miércoles por atraso en pago de salarios

Jugadores del Pasaquina retomarán los entrenamientos hasta el miércoles, día en el que esperan recibir los dos meses de salario atrasado del presente torneo, de lo contrario no descartan irse a paro.

Erick Villalobos, jugador del equipo unionense, confirmó que darán estos días de espera a la directiva para cumplir con los pagos correspondientes.

“Vamos a esperar a ver que dice la directiva porque estamos bien jodidos. La directiva no se ha presentado ante nosotros, ayer después del partido el presidente (del equipo, Abilio Menjívar) se fue y cuando salimos del camerino ya se había ido”, manifestó el futbolista en tono de inconformidad.

Según Villalobos, la directiva les adeuda dos meses del Clausura 2019 más 26 días que arrastran del torneo anterior.

“A la fecha son dos meses y nosotros por hacerles el favor habíamos firmado finiquitos a pesar de que había 26 días de retraso del torneo pasado. Son casi tres meses”, indicó.

Villalobos definió esta situación como "incómoda" y recalcó que será el miércoles que tomarán una decisión sobre si entrenarán o no.

Según el futbolista este lunes tenían libre y por acuerdo de grupo se presentarán hasta el miércoles.

“El presidente llegó a un entreno el viernes y nos dijo que el miércoles o jueves iba a estar cancelando. Vamos a esperar esa fecha para poder entrenar. El técnico dijo que iba a llegar a los entrenos hasta que los jugadores le avisáramos. Es incómodo, nunca había vivido algo así. Ojalá lo resuelvan pronto porque hemos hecho una buena primera vuelta”, sostuvo.



El Pasaquina perdió por 0-3 contra Santa Tecla ayer en el Marcelino Imbers, resultado que según su técnico, José Manuel Romero, reflejó los problemas económicos del equipo.

"Les he tratado de dar palabras de ánimos (a los jugadores) para seguir trabajando. Algunos jugadores no vienen a entrenar porque no tienen para los pasajes y uno tiene que aceptar. Les he dicho que respeto la decisión que tomen y la apoyaré. Es difícil trabajar así y no me gusta poner excusas pero ahora Santa Tecla fue eficaz y nos mató psicológicamente con el primer gol", declaró el entrenador ayer.