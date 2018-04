Jugadores del Firpo se van a paro de labores y no entrenan

Hoy no hubo entreno del Firpo. La práctica en la cancha del estadio Sergio Torres Rivera de Usulután, tal como la había planificado el cuerpo técnico que encabeza Geovannie Trigueros, no se pudo realizar debido a que el plantel de jugadores no se presentó, pues acordaron no trabajar hasta que la directiva les pague los dos meses de salarios atrasados.

Trigueros afirmó, luego de esperar un tiempo prudencial, que "es una situación bastante delicada. Ellos (los jugadores) me lo comentaron el domingo después del juego (ante Santa Tecla), incluso se lo dijeron personalmente al presidente (Modesto) Torres, que mientras no tuvieran la certeza de un adelanto salarial de los dos meses que les adeuda no se iban a presentar a los entrenos".

Trigueros aseguró que está "con los brazos cruzados" pues "no puedo obligarlos a que vengan a entrenar y su decisión hay que respetarla".

El plantel firpense había sido citado hoy al estadio usuluteco a las 4:00 de la tarde y 15 minutos después de la hora pactada el único jugador que se acercó al inmueble deportivo fue el atacante trinitense Ricardo John.

El extranjero llegó solo para ser evaluado de su golpe en su tobillo derecho tras el duelo ante los tecleños, el domingo anterior.

Trigueros apeló al entendimiento a fin que el problema que vive la interna pampera se solucione pronto si en verdad desean que el equipo clasifique a cuartos de final y por ende se salve del descenso.

"Hay que buscar pronto una salida viable, donde ambas partes estén de acuerdo y satisfechas, el tiempo me apremia ya que queda poco espacio para preparar el juego ante el Águila", destacó.

A LA ESPERA

El gerente deportivo del Firpo, Francisco Jovel Cruz, fue el único miembro de la dirigencia ultralempina que llegó al estadio Sergio Torres a fin de constatar si el plantel entrenaba o no.

Al llegar al estadio se reunió junto a los entrenadores Jorge Calles, Gonzalo Muñoz y Trigueros a fin de conocer a fondo lo que estaba sucediendo.

Jovel dijo que "realmente los jugadores tienen sus razones y el presidente del equipo tiene las suyas. Prácticamente el presidente se ha quedado solo en esto, no ha logrado que la empresa privada lo apoye. Espero que esto se solucione".

Por su parte, el trinitense John confesó que "la situación está difícil para todos. Se habló de esto con el grupo antes del juego ante Santa Tecla y al final la decisión de no entrenar es de todos por la falta de pago. Personalmente me deben dos meses y es difícil vivir así, sin ese apoyo de tu equipo".

"Agradezco a las personas que me han brindado su apoyo para poder comer o trasladarme. Espero que todo ésto se solucione, ahora debo centrarme en recuperarme del golpe que tengo para jugar el fin de semana", acotó.