Jugadores del Firpo piden disculpas por derrota en el Sergio Torres

Firpo es el peor equipo como local. Ha perdido sus cinco partidos. Eso sí, cuatro fueron en "casa prestada", como sucedió en el Cuscatlán, pero la que más duele es la de ayer ante Águila, ya que su regreso al estadio Sergio Torres Rivera de Usulután.

El equipo pampero se ilusionaba con ganar ante su gente y salir a flote del frío sótano en el Apertura 2018. Pero le tocó remar contra marea cuando una acción polémica derivó en penal a los 13 minutos.

Se fue al descanso con el 1-2 en contra y en el complemento le tocó jugar los últimos 20 minutos con diez por la roja sobre Daniel Luna. Luego aceptó a regañadientes un tercer gol que fue el golpe letal para caer noqueado.

"No era lo que esperábamos, los usulutecos y me incluyo, esperábamos una victoria, jamás perder. Creo que el partido cambió después de mi expulsión. Si nos hubiésemos quedado once contra once, cambiaba todo. Me disculpo con la afición, cuerpo técnico y mis compañeros pero creo también que el árbitro fue bastante rigorista", dijo Luna.

EL ÁRBITRO TAMBIÉN LOS PERJUDICÓ

El capitán Rodrigo de Brito no dudó en señalar al árbitro German Martínez como el principal responsable aunque aclaró que no es partidario de buscar excusas en terceros.

"Hicimos lo necesario para llevarnos el triunfo pero no fue así. Nunca me meto e la decisión arbitral porque ellos se pueden equivocar como nosotros en la cancha, pero en el primer tiempo fue un desastre total y se lo dije en la cara", mencionó el argentino de Brito.

"Pesa demasiado jugar acá en el Sergio Torres. Uno como jugador se entusiasma. Nosotros pedimos volver aquí y venir a perder ante un rival como Águila es complicado, no aprovechamos esa presión bárbara que puso nuestra afición. Le pido una disculpa a la afición de Firpo por lo que está pasando", sumó Anthony Roque.